Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30057
1- 2349
2- 3029
3- 1346
4- 8183
5- 8427
6- 3646
7- 0061
8- 4304
9- 1545
10- 2014
11- 2695
12- 1152
13- 3919
14- 2074
15- 3051
16- 5342
17- 7636
18- 4650
19- 8619
20- 1730
El 49 eh el mundo de los sueño es La Carne
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19 Agosto de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30057
1- 2349
2- 3029
3- 1346
4- 8183
5- 8427
6- 3646
7- 0061
8- 4304
9- 1545
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11- 2695
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14- 2074
15- 3051
16- 5342
17- 7636
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