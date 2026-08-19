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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 19 de Agosto del 2026

19 Agosto de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30057

1- 2349

2- 3029

3- 1346

4- 8183

5- 8427

6- 3646

7- 0061

8- 4304

9- 1545

10- 2014

11- 2695

12- 1152

13- 3919

14- 2074

15- 3051

16- 5342

17- 7636

18- 4650

19- 8619

20- 1730

El 49 eh el mundo de los sueño es La Carne


 

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