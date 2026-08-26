Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30087

1- 0145

2- 2704

3- 1797

4- 6528

5- 6340

6- 9840

7- 3576

8- 4910

9- 8014

10- 4018

11- 0280

12- 6669

13- 1813

14- 7588

15- 7620

16- 7340

17- 0352

18- 9122

19- 8366

20- 9040

EL 45 en el mundo de los sueños es El Vino



