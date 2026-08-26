Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30087
1- 0145
2- 2704
3- 1797
4- 6528
5- 6340
6- 9840
7- 3576
8- 4910
9- 8014
10- 4018
11- 0280
12- 6669
13- 1813
14- 7588
15- 7620
16- 7340
17- 0352
18- 9122
19- 8366
20- 9040
EL 45 en el mundo de los sueños es El Vino
26 C ° ST 25.25 °
26 Agosto de 2026 11.50
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30087
1- 0145
2- 2704
3- 1797
4- 6528
5- 6340
6- 9840
7- 3576
8- 4910
9- 8014
10- 4018
11- 0280
12- 6669
13- 1813
14- 7588
15- 7620
16- 7340
17- 0352
18- 9122
19- 8366
20- 9040
EL 45 en el mundo de los sueños es El Vino