Rusia bombardeó plantas eléctricas de Ucrania y dejó más de medio millón de hogares sin luz

El Ministerio de Defensa de Rusia informó haber atacado las centrales termoeléctricas Dárnitskaya (TETS-4) y Kíevskaya (TETS-5) en Kiev, la capital de Ucrania. Según el ejército ruso, estas plantas suministran electricidad a instalaciones militares y a empresas del complejo industrial militar.

En un comunicado en Telegram las autoridades rusas afirmaron: "Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra (...) instalaciones energéticas en Kiev y las regiones de Kiev y Járkov, que daban servicio al complejo industrial militar y al Ejército ucraniano".

Además, en Kiev también atacaron el centro de procesamiento de datos ATM Ukrsibbank, que ya había sido blanco de drones rusos el pasado viernes.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que esta nueva oleada de ataques a gran escala dejó varios muertos y heridos. Según reportes citados por DW y por Noticias Argentinas, al menos 600.000 hogares se quedaron sin electricidad.

Zelenski indicó que Rusia empleó 39 misiles balísticos y más de 102 drones contra el suministro energético y las infraestructuras críticas del país.

Los ataques provocaron daños significativos en 26 instalaciones del sector eléctrico y en otras cuatro vinculadas al petróleo y al gas.

El texto también menciona que el sábado 10 de octubre el expresidente Donald Trump criticó los ataques ucranianos a refinerías en el país vecino, lo que habría llevado a Washington a autorizar hasta abril operaciones rusas con diésel para controlar la subida de precios. Asimismo, se señaló que Rusia y Ucrania habrían acordado una tregua energética, aunque ninguna de las partes lo confirmó.