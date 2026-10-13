Tras la cirugía por un cáncer de pulmón, el Papa tendrá un posoperatorio de una semana

En los próximos días se realizarán los exámenes posoperatorios y el análisis del material extirpado al papa León XIV, tras la extracción de un adenocarcinoma pulmonar a la que fue sometido el martes en el Policlínico Gemelli de Roma, indicó Vatican News.

En cuanto a la estancia hospitalaria del sumo pontífice, agrega que por el momento el plazo es el anunciado previamente, es decir, "aproximadamente una semana".

Este miércoles, desde la Sala de Prensa de la Santa Sede "se darán a conocer novedades sobre cómo ha pasado la noche León y sobre los posibles primeros resultados de los exámenes posoperatorios", agrega en una actualización dada a conocer tras el parte médico.

Mientras tanto, el Papa está acompañado por quienes ya le atienden a diario en el apartamento pontificio.

Al despertarse, León XIV se mostró de inmediato "lúcido y orientado" y, según informó a los periodistas el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, "cuando regresó a la habitación, pidió la cena".

El Papa León XIV fue operado con "éxito" el martes de un adenocarcinoma pulmonar. "Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", precisa el informe.

Al respecto, partir de los análisis preoperatorios, se precisa en la actualización que el término "radicalidad" indica que no se ha querido dejar nada de lo que se había detectado y que "se ha hecho todo lo posible para extirpar totalmente el tumor".