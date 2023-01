A dos años de la muerte de Melanie Carrazana, familiares piden justicia

Se cumplen dos años de la muerte de Melanie Carrazana y su familia no se rinde, sigue pidiendo Justicia por la desaparición física de la niña que falleció mientras era derivarla de urgencia desde Andalgalá a la Capital.

En un nuevo aniversario de su fallecimiento, LA UNIÓN habló con los padres de la niña de 7 años, que continúan pidiendo justicia por su pequeña, para que lo que le pasó a Melanie, no le pase a nadie más.

"Esta mañana llegamos a la Capital para hacer un pedido de justicia por mi hija. Creo que los tres médicos que la atendieron a mi hija son responsables de su muerte", manifestó a LA UNIÓN el papá de Melanie.

Consultado por la situación de tres médicos Alejandra Castro, Gabriela Gómez y Marcos Vázquez imputados por presunta mala praxis, comentó: "Hice una denuncia y me dieron a entender que no le hicieron ningún sumario a los médicos. La Dra. Claudia Palladino –ex ministra de Salud- nos dijo que los médicos iban a ser apartados a otro hospital, y que no iban a atender más en guardias, pero nos mintió. Al otro día de la muerte de mi hija siguieron atendiendo como si nada hubiera pasado", lamentó.

Finalmente, el hombre adelantó que "en febrero o marzo vamos a volver a marchar porque creo que ya tienen todas las pruebas para llegar a los médicos a juicio".