Audiencia de apelación en caso de abuso sexual a menor

Ayer en la Cámara de Apelaciones el tribunal de alza escuchó a la querella y a la defensa de un sujeto mayor de edad denunciado hace dos años atrás, aproximadamente, por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal, hecho del que resultara víctima su hijastra. La audiencia se realizó a raíz de que el abogado defensor del imputado, Roberto Mazzucco, pidió la nulidad de una pericia psicológica, la que argumentó que su asistido no fue notificado y de todo lo actuado hasta el momento por el fiscal de instrucción n°2.

Ante el tribunal, la abogada querellante de la joven víctima, Dra. Marcela González, se opuso a dicho planteo y pidió al tribunal que confirme las actuaciones y permita continuar con la investigación para concluir en la elevación a juicio. Tras escuchar a ambas partes, el tribunal presidido por la Dra. Berrondo Isi fijó para el próximo 5 de octubre la resolución.

En diálogo con LA UNIÓN, la Dra. González explicó: “Se trata de una joven, quien fue abusada desde los 14 años por su padrastro en el departamento Capayán. Desde que lo denunció comenzó su odisea en el poder judicial; se le realizaron todas las pericias, que arrojaban abuso sexual con acceso carnal; planteando la defensa un recurso, el que durmió por más de un año en esta cámara donde, tras constituirme como querellante, logré que se realice la audiencia. Agregando, “solicité la nulidad de la apelación y me ajusté a los dichos del juez de control de garantías, quien había rechazado el planteamiento de nulidad por la no supuesta notificación… Era violatorio al derecho de defensa de mi defendida, además, de la revictimización... su padrastro anda tranquilamente como si nada hubiera hecho. El pedido de justicia es de esta mujer que sufrió, no solo que la madre no le crea, sino los abusos, manipulación y amenazas por parte del padrastro”, concluyó.