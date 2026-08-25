Caso Loan: un comisario y dos periodistas declararán este martes en el juicio

Un comisario y dos periodistas declararán este martes en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor que permanece desaparecido desde hace más de dos años.

El proceso judicial se lleva adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde el fiscal federal Carlos Schaefer citó a cuatro testigos para esta jornada. Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, entre los convocados se encuentran un comisario de la localidad correntina donde se extravió el niño y dos trabajadores de medios de comunicación.

La nómina de testigos citados para este martes está integrada por:

Orlando Ezequiel Cáceres , comisario de la localidad correntina donde se extravió Loan.

, comisario de la localidad correntina donde se extravió Loan. Christian Adrián Balbo , periodista de América y A24.

, periodista de América y A24. Valentín Ignacio Correa , camarógrafo.

, camarógrafo. José Alberto Núñez.

La jornada adquiere particular relevancia dentro del desarrollo del juicio debido al vínculo que los testimonios mantienen con quienes son investigados en la denominada causa paralela.

Los testigos y la causa paralela

"Esta semana los testigos tienen un protagonismo muy especial porque se vinculan con los diez investigados en la causa paralela", consignaron fuentes. De esta manera, las declaraciones previstas para este martes se incorporan a una etapa del proceso en la que también se encuentran bajo análisis las actuaciones relacionadas con los diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

El llamado a declarar de un comisario y de trabajadores vinculados con la cobertura periodística suma nuevos testimonios al juicio, mientras continúa el proceso relacionado con la desaparición de Loan Danilo Peña.

Reprogramaron el testimonio del abuelo de Lucio Dupuy

Por otra parte, el testimonio de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, fue reprogramado para que se realice de manera presencial. Dupuy es titular de la asociación creada en memoria de su nieto, quien fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa.

Su declaración formaba parte de los testimonios previstos dentro del proceso, pero finalmente se resolvió modificar la modalidad para que pueda concretarse de manera presencial.

La reprogramación se produce en paralelo con la continuidad de las declaraciones previstas para esta semana, entre ellas las de los cuatro testigos convocados por el fiscal federal Carlos Schaefer para este martes.

Los siete acusados por el extravío de Loan

El juicio tiene entre sus principales acusados a siete personas sindicadas por el extravío de Loan, ocurrido el 13 de junio de 2024. Se trata de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez.

De acuerdo con la información del caso, el niño se extravió después de participar de un almuerzo realizado en la vivienda de su abuela Catalina. Loan fue visto por última vez en el naranjal, en circunstancias que forman parte de la investigación judicial.

La desaparición ocurrió el 13 de junio de 2024 y, desde entonces, Loan permanece desaparecido. El juicio busca avanzar sobre las responsabilidades vinculadas con el caso y sobre los hechos que rodearon su presunta sustracción y ocultamiento.

Los diez imputados de la causa paralela

Además de los siete acusados señalados por el extravío del niño, la investigación contempla a otros diez imputados vinculados con el supuesto desvío de la investigación y otros delitos.

La nómina está integrada por:

Federico Rossi Colombo .

. Nicolás Gabriel "El Americano" Soria .

. Elizabeth Cutaia .

. Alan Cañete .

. Delfina Taborda .

. Pablo Noguera .

. Pablo Núñez .

. Valeria López .

. Verónica Machuca Yuni .

. Leonardo Rubio.

Según la información proporcionada sobre la causa, estos diez imputados están acusados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

La diferenciación entre ambos grupos constituye uno de los ejes que atraviesan la jornada de testimonios. Mientras los siete primeros son señalados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, los otros diez aparecen vinculados a la denominada causa paralela.