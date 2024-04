Crece la tensión: no hubo acuerdo entre los Autoconvocados y Seguridad y hay acampe

En un intento por destrabar el conflicto en el sector policial, este lunes se realizó una reunión de “urgencia” entre la ministra de Seguridad Dra. Fabiola Segura, el jefe de Policía Comisario Ulises Córdoba e integrantes de la mesa diálogo en el edificio del SAE 911. El resultado fue negativo y no hubo acuerdo. Por ello, los Autoconvocados Policiales anunciaron que se mantendrán el acampe en el predio de la Casa de Gobierno en reclamo por el incumplimiento en materia salarial.

“Lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo. Para nosotros el acta está nula, para el Gobierno sigue vigente. No estamos conforme en el cómo se ha manejado y tratado hoy. Seguimos firmes en el pedido del cumplimiento del cien por ciento de esa propuesta y no vamos a claudicar de esta lucha hasta obtener el objetivo”, señaló Claudia Azarte, representante de los policías en el reclamo salarial.

“Es una vergüenza lo que están haciendo con las Fuerzas de Seguridad y que le cuarten el derecho para que los activos no puedan manifestarse” apuntó.

En este sentido, explicó que se mantienen firme en su postura, mientras esperan que se unan colegas del interior. “De ahora en más seguimos con la movilización y compas de espera” destacó Azarte.

Por otro lado, denunció maniobras coercitivas para evitar que los efectivos activos se unan a los reclamos. “Están recargando de forma masiva al personal para evitar que se vayan a manifestar. Coartan el derecho de la gente para expresarse, abusan. Vamos a hacer las denuncias pertinentes”, sentenció.

“La señora Ministra dice que las personas en actividad está conforme con el manejo que ellos están haciendo. Quisiera saber, si es como dice, ¿por qué los recargaron? por que no los dejaron salir a las 14 de la tarde? Que no los recargue y los deje expresarse. Veamos el acampe cuántos policías van a ser” sostuvo por su parte Luis Flores, un policía retirado, en relación a que muchos efectivos, como sucedió la noche del domingo con los agentes penitenciarios que fueron recargados en sus funciones.

En este sentido, Flores sentenció: “Es fácil amenazar. Estamos en democracia. Desde el minuto cero hemos pedido el diálogo como corresponde, ¿ellos porque salen a cuartarnos de esta forma? Esta situación no la trajimos nosotros acá, este es resultado de las malas acciones y malas actitudes de ellos. Nosotros hemos estado siempre para el dialogo.”