Delincuentes le partieron la cabeza a una mujer para robarle la moto y los vecinos protestaron exigiendo seguridad

Un grupo de vecinos cansados de los constantes robos en la zona norte de la Capital se manifestaron cortando la avenida en el ingreso a la Gruta de la Virgen del Valle, en un clamor por la seguridad. El feroz ataque del que fue víctima una mujer el fin de semana fue la gota que rebalsó el vaso y decidieron salir a la calle para ser escuchados por la autoridad que corresponda.

El sábado pasado, una joven madre sufrió una brutal golpiza por parte de delincuentes que intentaron robarle la motocicleta a las 06:30 de la mañana.

Sucedió al norte de la ciudad Capital cuando la mujer regresaba de trabajar a su hogar. Por el brutal ataque, a la víctima debieron realizarle nueve puntos de sutura en la cabeza y resultó con complicaciones en uno de los ojos.

A raíz del violento ataque, hoy por la tarde un grupo de vecinos, junto a la víctima, se manifestaron en el ingreso a la Gruta de la Virgen del Valle con un corte en las avenidas Virgen del Valle y Los Terebintos.

Los vecinos, en diálogo con Radio Valle Viejo, reclamaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad y al Gobierno provincial que tomen cartas en el asunto.

La víctima del brutal ataque denunció que es “zona de nadie” y que ya ubican a los supuestos delincuentes, quienes serían conocidos menores de edad.

“El campo es guarida de ellos, ahí se meten”, apuntó la mujer y señaló que es un descampado a dos cuadras de donde encontraron los restos de Karina Chazarreta.

En este sentido, agregó: “Y si me mataban y me tiraban, al tiempo me iban a encontrar porque no se ve nada. Es un descampado donde los yuyos te tapan. Pedimos que lo limpien, que pongan luz, que ronde más la Policía”.