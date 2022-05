El fiscal Velhis Ruíz se refirió a la causa Bruno Jerez, los hermanos de la Orden y la prisión domiciliaria de Bacchiani

Consultado por LA UNIÓN , el Dr. Rafael Vehils Ruíz, fiscal de la causa contra el abogado Bruno Jérez, se pronunció acerca de los delitos de estafa e incitación a la violencia colectiva de los que fue acusado el letrado. Según la imputación, Jerez le habría pedido 20 mil pesos a una clienta, diciéndole que el dinero había sido solicitado por la Fiscalía Federal. La otra acusación que pesa sobre él es la de incitar a la violencia colectiva, debido a un audio que se viralizó, en el que afirma que ante las estafas a los ahorristas “hay gente que piensa en suicidarse y otras en matar a los estafadores”.

Las imputaciones que ahora pesan sobre él, entonces, son las de incitación a la violencia colectiva y defraudación con pretexto de supuesta remuneración a funcionarios públicos.

En primer lugar, el fiscal aclaró que "más que una denuncia fue una actuación de oficio por parte de la Fiscalía Federal en virtud de una persona que se presentó en la fiscalía manifestando que el Dr. Jerez le había cobrado un dinero en nombre de la Fiscalía Federal".

Cuando se le preguntó si el presunto cobro estaba vinculado a las causas de las RT que se investigan, evitó entrar en detalles y expresó: "Sí, yo preferiría no ahondar en las declaraciones, porque, bueno, todavía no se ha realizado el primer acto de defensa, que es el llamado a indagatoria que estaba fijado para el día de hoy. No se llevó a cabo, no me informaron si estaba notificado, así que no puedo decir absolutamente nada".

Para cerrar con ese tema, expresó: “Yo preferiría emitir una opinión una vez que se ejerza el derecho a defensa”.

Causa de la financiera RT Inversiones: Declaración de los hermanos Miguel de la Orden y José de la Orden

En relación a la declaración de los hermanos Miguel de la Orden y José de la Orden, quienes fueron los anteriores dueños de la financiera RT Inversiones y actualmente se encuentran detenidos y en la Comisaría de Sumalao, el fiscal informó: “Prestaron declaración, negaron los hechos, dieron los fundamentos de su inocencia y, bueno, pidieron la excarcelación y el subsidio de la prisión domiciliaria” .

Prisión domiciliaria de Edgar Bacchiani

Con respecto a la prisión domiciliaria de Edgar Bacchiani, la cual hoy cumplió el plazo de 72 horas que había sido establecido por el Juez Contreras, el Dr. Velhis Ruíz manifestó desconocer sobre el tema. Sin embargo, explicó: “Sé que se están cumpliendo los plazos para que él aperture las cuentas y pueda demostrar si cuenta con los ingresos para afrontar el pago de sus obligaciones, tal como lo dijera en su momento en su indagatoria y poder cumplir con la devolución a los inversores de sus dineros”. Asimismo, sostuvo que, en caso de darse por finalizada la prisión domiciliaria, la medida podría ejecutarse en cualquier horario.

Por lo pronto, hasta el cierre de esta nota, Edgar Bacchiani continuaba preso en su domicilio.