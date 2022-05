Miguel De la Orden se descompensó luego de la indagatoria y le realizarán pericias médicas

En el marco de las indagatorias que se llevan a cabo en la jornada de este viernes por parte del juez federal subrogante, Sebastián Argibay, se conoció que el imputado Miguel De la Orden sufrió una descompensación por lo que se debió llamar al SAME.

Previamente su abogado, el Dr. Luciano Rojas había adelantado a la prensa que iba a solicitar la prisión domiciliaria de su defendido además de “ofrecer más pruebas y en su momento solicitar la falta de mérito”. En cuanto al estado de salud comentó que “Miguel De la Orden no está en condiciones de ser alojado en un centro de detención. Ya solicitamos una pericia médica, que se va a realizar en el transcurso de la mañana y luego el juez va a resolver al respecto”.

Foto Silvina Bravo

De la Orden está acusado de asociación ilícita, lavado de activos, intervención financiera sin debía autorización y defraudación. En cuanto a su relación con los otros imputados, Rojas señaló “el se desprendió de esa empresa, lo que está documentado. Hubo una operación comercial donde se certifica la transferencia y por lo tanto, la sospecha inicial va a terminar cayendo a medida que se presenten pruebas y se aclare esta situación”.

Y acotó “nosotros sostenemos que no tiene que nada que ver porque él no se entrevistaba con ningún inversionista. No tenía ni idea, ni la administración ni la disposición de los activos que ingresaban a la empresa”.