Fue a cobrar una deuda a su vecina, el nieto la atacó y le desfiguró el rostro

Ocurrió el miércoles a la noche en el barrio 32 Viviendas en Pozo El Mistol, departamento Valle Viejo.

La deuda de una vecina con una comerciante del barrio, donde ambas conviven desde hace muchos años, terminó de la peor manera.

Inés Collante, de 60 años, resultó con múltiples lesiones, principalmente en el rostro -llegaron a desfigurarla- consecuencia de haber sido atacada por el nieto de su vecina cuando llegó al domicilio de ella a cobrarle una deuda.

La familia del agresor denunció, tras la detención del joven, a la mujer y su yerno, por daños y amenazas en la vivienda.

Luego del ataque, el agresor de apellido Galíndez Zaffe se escondió en su casa y los vecinos que presenciaron el hecho rodearon la vivienda para evitar que pudiera salir y darse a la fuga, mientras esperaban el arribo de la patrulla.

En diálogo con LA UNION la hija de la víctima, de nombre Roxana Morales, a quien también la familia del chico detenido denunció esta madrugada en la Unidad Judicial Nº 10 de Valle Viejo, contó que su madre fue agredida por Zaffe cuando fue a la casa de una vecina, de quien era su amiga, a cobrarle una deuda del año pasado, pero que no fue atendida. En un determinado momento salió el nieto de la dueña quien la amenazó y le dijo “te voy a matar”, y luego “le metió una piña que la hizo volar a la calle y la fue a patear".

Luego se acercó hasta donde estaba su madre y le pegó en el rostro “me contó que le pegó una piña en la cara que la hizo caer en la calle, donde comenzó a patearla”. Continuó: “Un vecino vio que le estaban pegando e intervino para que no continuara”.

El feroz ataque que pudo terminar en una tragedia fue presenciado por los vecinos de la víctima quienes se solidarizaron con la familia y rodearon la casa para evitar que el joven pudiera marcharse antes de que llegara la policía.

Al arribo de la patrulla de Villa Dolores, Galíndez Zaffe fue trasladado a la comisaría desde donde mañana será llevado a la fiscalía de calle Junin al 600 para ser indagado a las 10 por el fiscal Horacio Brizuela, y será asesorado por el abogado Roberto Mazzucco (h)

Por otra parte, en cuanto al estado de salud de Collante, la hija de la mujer dijo que “está muy dolorida, está muy golpeada, otro médico le pidió una tomografía en 3D porque tiene la cara muy desfigurada y quieren ver qué no haya lesiones en la cabeza”.

En diálogo con la prensa la hija de la víctima dijo también que sabe que el agresor de su madre tiene otras denuncias por violencia. “Yo entiendo que no lo quieran denunciar porque son familia, pero no puede seguir así”.