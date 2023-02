Iván Sarquis: "El fiscal debería descartar a Silvina Nieva y a Fernando Rojas de las hipótesis del crimen"

Luego de las fuertes declaraciones de Fernando Rojas, hijo del exministro Juan Carlos Rojas, indicando el temor sobre que el asesinato de tu padre pueda quedar impune, esto por considerar que los plazos de la investigación se están dilatando y que no se están tomando medidas que generen un avance en la causa, ahora es el abogado de la familia quien salió a respaldar estos dichos.

En el mismo tono y sosteniendo las mismas dudas, el Dr. Iván Sarquis volvió a reclamar y cuestionar que al hijo de Rojitas aún no le permitan ser parte de la querella y desplegó una serie de dudas sobre el camino recorrido por la primera parte de la investigación. En este sentido apuntó seriamente a lo hecho por el fiscal Laureano Palacios, marcando “una serie de improlijidades”.

Entre esas, reveló la existencia de un cabello largo, el que habría estado en la mano del ministro asesinado y que el letrado pudo ver en una de las fotografías de la autopsia. Al respecto indicó: “Para que vean el nivel de yerro que tiene la investigación, yo encontré, viendo las fotos de Juan Carlos, un cabello largo. Y cuando pregunté si esa prueba formaba parte del plexo pericial, me dijeron que no. Miren de diferente que sería la situación si a ese cabello se le hubiera hecho el ADN”.

Con base en esto, como uno de las pruebas que se dejaron de lado, es que Sarquís sentenció: “Estamos ante una instrucción fallida. Tenemos más de ochenta días de investigación y todas las hipótesis que han surgido desde el día uno, aún están abiertas y los elementos probatorios no tienen la mínima contundencia como para ir descartando las hipótesis. Esto es el reflejo claro del fracaso de la investigación”. Luego acotó, en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo, que “el nivel de improlijidad es absoluto”.

Asimismo, el letrado se refirió a la única imputada que tiene la causa, Silvina Nieva, quien, al igual que Fernando, acotó, no tienen nada que ver en el hecho. El móvil pasional y la participación del hijo del ministro, a nuestro entender, no son válidas. La fiscalía debería descartar estas hipótesis y focalizar en otras líneas de investigación.

Foco en Desarrollo Social

En esa misma línea de ideas, en otro tramo de la entrevista, el abogado de la familia apuntó al trabajo de Rojas en el Ministerio de Desarrollo Social, marcando que era de este ámbito desde donde venían las mayores preocupaciones del ahora funcionario asesinado.

Al respecto marcó que, entre las pruebas solicitadas por la querella, figuró un allanamiento riguroso sobre este organismo, el que no se cumplió cabalmente.

“Todo el tiempo se me llegan personas y, por eso, esta causa me hace acordar mucho al Caso María Soledad Morales, donde el comentario social era brutal y había un millón de hipótesis y ahora pasa lo mismo. Todo el tiempo la gente llega a mí y me dice cosas, porque Juan Carlos la pasaba mal en Desarrollo Social. Estaba harto y no estaba cómodo. Por eso hay que investigar con intensidad a este Ministerio, a los expedientes, a la gestión anterior, a los funcionarios, a los proveedores, a los empleados. A todo el mundo”.

Sarquis hace especial énfasis en esta hipótesis y por ello dijo “hay que arremangarse e investigar allí, porque no tenemos nada. Hay que meterse ahí e investigar con coraje”.

Cabe señalar que el 6 de diciembre del año 2022 la justicia allanó la oficina del ministro Rojas en las instalaciones del CAPE, en el pabellón donde funciona Desarrollo Social y secuestraron en la oportunidad, un cuaderno y una libreta con anotaciones varias y un CPU, siendo este último elemento girado al laboratorio satelital para su posterior peritaje.

Las hipótesis

A diez de cumplirse el tercer mes del asesinato del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, las hipótesis que manejan la justicia serían cinco. La multiplicidad de líneas investigativas estaría relacionada a la “falta de resultado” de las distintas pericias -por ejemplo, cámara de seguridad, ADN, etc.- que fueron ordenadas, algunas de ellas desde el 7 de diciembre de 2022; lo que lleva a los investigadores a no poder dar “certeza” a una hipótesis sobre otra, ya que todas solo cuentan con pruebas “testimoniales”, es decir, la palabra de una o varias personas, en el mejor de los casos. Otras líneas, solo son conjeturas sin respaldo -falta el resultado de la pericia- científico.

El abogado de la familia Rojas indicó como línea de investigación el crimen con móvil pasional -hipótesis que involucra a Nieva-; un crimen con móvil familiar -hipótesis que sindica a Fernando Rojas, quien aún no puede constituirse como querellante junto a sus hermanas-; un crimen por móvil económico -hipótesis que refiere al ministerio de Desarrollo Social donde el titular era la víctima-; un crimen por encargo, por su función de sindicalista en el gremio Uthgra y un crimen al azar, por un delincuente común.

El capítulo Silvina Nieva

Silvina Nieva es la única imputada que tiene el homicidio del exministro Juan Carlos Rojas. Hasta el momento y de lo que surgió del expediente que se conoció extraoficialmente, no hay elementos de prueba “fuerte” que puedan responsabilizarla del homicidio. Solo testimonios y conjeturas “en el aire” que no pueden ser por el momento, ante la demora de las pericias, irrefutable con pruebas científicas. Por ejemplo, la imagen de la cámara de seguridad de las proximidades de la casa de Rojas fue “clave” para la fiscalía, para imputar e indagar a Nieva por el delito de homicidio, doblemente agravado por mediar una relación de pareja y alevosía.

La sospecha surgió, ya que en la imagen -de cuyo resultado se continúa en la dulce espera- se ve lo que sería una silueta de una mujer que, para la fiscalía es Nieva, horas después de ocurrido el crimen, quien en su declaración sostuvo que no salió de su casa.

Este indicio de mala justificación -si la pericia en la cámara confirma que es Nieva la de la imagen- la llevó tras las rejas por un par de días.

En esa oportunidad, al momento de la declaración de imputado -acto procesal en la que la acusada no está obligada a decir verdad- Nieva no le dijo a la Justicia que había mantenido o mantenía una relación sentimental con la víctima, lo que fue confirmado por los investigadores y, más tarde, reconocido por esta. Sin embargo, esta prueba no la ubica en la escena del crimen, ni mucho menos en la autoría material de este. Solo confirma el agravante en la acusación “...mediar una relación de pareja...”.