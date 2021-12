La fiscalía pidió un año de prisión para una conductora

Durante la mañana de ayer, se llevó a cabo en ámbitos del Juzgado Correccional N° 3 la segunda audiencia del juicio que tiene como imputada a Daiana Esnarriaga, por el supuesto delito de lesiones graves culposas, agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor en calidad de autor.

Luego de que, en la jornada del lunes, cuando inició el debate, la imputada se abstuviera de prestar declaración y se escucharan a los cinco testigos citados para el plenario, entre ellos, la víctima, un adolescente de 13 años, ayer, las partes expusieron sus alegatos. El primero en alegar fue el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Victor Figueroa, quien mantuvo la imputación en contra de Esnarriaga y solicitó la pena de un año de prisión de cumplimiento en suspenso y un año y seis meses de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

En sus conclusiones, el fiscal hizo mención a que, si bien la moto en la que se trasladaba como acompañante la joven víctima no contaba al momento del siniestro con luz y los ocupantes no llevaban colocado el casco reglamentario, indicó que, si la imputada hubiera respetado la “prioridad de paso”, el hecho de tránsito no se habría producido, quedando en un segundo plano las dificultades de la moto.

Luego, se escuchó a la parte querellante, quien coincidió en los dichos por el fiscal y, finalmente, a la defensa de Esnarriaga, quien pidió su absolución endilgando la responsabilidad al conductor de la moto por no poseer freno y no llevar la víctima el casco obligatorio. Finalmente, el juez Javier Herrera pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 9.00, cuando, luego de escuchar la última palabra de la imputada, dará a conocer el veredicto de sentencia. El hecho sucedió el 19 de mayo de 2015, en avenida Virgen de Valle y calle Obispo Rizo Patrón.