La mamá de Cecilia Strzyzowski denunció que ya no tienen custodia y que su hija fue amenazada

La madre y la hermana de Cecilia Strzyzowski, desaparecida y presuntamente asesinada en junio pasado por el clan Sena, dejaron la provincia de Chaco, donde vivían, tras recibir reiteradas amenazas. Este viernes, Gloria Romero expresó que ella y su hija, Ángela Strzyzowski, ya no tienen custodia para protección.

“Mi hija firmó un contrato para que le asignen custodia. Ella trabaja ahora en otra provincia y está desprotegida. Mis abogados no atienden el teléfono”, sostuvo la mamá de Cecilia en declaraciones radiales. “En cualquier momento salgo yo siendo la violenta y Emerenciano Sena el pobre torturado”, señaló en referencia a las denuncias que hace el líder piquetero desde la cárcel.

Tanto Ángela Strzyzowski como Gloria Romero, madre de Cecilia, vivieron estos meses con custodia policial tras la desaparición de la joven, cuyo cuerpo aún no fue encontrado. Cecilia Strzyzowski, desaparecida y asesinada en Chaco. (Foto: NA)

Gloria Romero decidió hablar públicamente, preocupada por la seguridad de su hija. En este sentido, contó que ambas se mudaron, aunque no quiso decir a dónde. “La semana que viene voy a ir a una marcha en Catamarca, yo me voy y mi hija queda sin custodia en medio de amenazas dirigidas a ella”.

Además, la mamá de Cecilia contó que no habló con el gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero, y que no sabe cómo avanza la investigación por el presunto femicidio de su hija: “Posiblemente quede archivada, yo ya no creo más nada. No creo en la política”.

Después, Gloria se refirió a Juan Arregin, el abogado que decidió dejar de representarla. “No fue un buen abogado. Él armó demasiado circo, hizo todo para la prensa”, concluyó.