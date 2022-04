Lesionó a tres personas con un arma 'tumbera' y se fugó haciendo disparos al aire

La ingesta abundante de alcohol en una vivienda particular del barrio Los Plateados Oeste, en Sumalao, departamento Valle Viejo, casi termina en una tragedia. Uno de los presentes se molestó en medio de la reunión y con un arma tumbera golpeó a tres personas, entre ellas, una mujer y el propietario de la casa. Luego salió a la calle y comenzó a realizar disparos -según los testigos- al aire para evitar que lo siguieran, dándose a la fuga antes de la llegada de la policía, quienes fueron alertados por los vecinos al escuchar los estampidos de la balacera.

Fuentes policiales informaron que el hecho tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada de ayer en el domicilio de Eduardo Vilca, de 47 años, a quien, al arribar los efectivos, encontraron herido en una de sus rodillas. Junto al mencionado, estaban Cesar Yamil Valdéz, de 30 años, quien presentaba a simple vista una herida cortante en el cuero cabelludo de la que emanaba gran cantidad de sangre y a Eliana Villagra, de 30 años, quien también estaba herida en su pierna izquierda.

Relato

Mientras la policía diligenciaba la presencia del personal del SAME para la asistencia de los heridos, al entrevistarse con ellos, estos les manifestaron que estaban ingiriendo bebidas junto a otras dos personas más y el agresor, del que dijeron desconocer sus datos, pero que le decían “El Lince”. En un momento determinado y por motivos que son materia de investigación judicial, “El Lince”, quien fue luego identificado por los investigadores como Nilsen Eduardo Saracho-, se puso agresivo y extrajo de la cintura un arma de fuego 'tumbera' con la que habría amenazado a los presentes, iniciándose un forcejeo. En medio de la trifulca, Saracho golpeó con la culata del arma en la cabeza a Valdez y luego atacó a Villagra y a Vilca, aparentemente también con el arma, provocándole lesiones menores que no demandaron en su traslado al hospital. En cambio, sí fue necesario, según lo evaluaron los médicos del SAME, trasladar a Valdez al Hospital San Juan Bautista, donde quedo internado.

Continuando con el relato de los heridos, luego de que Saracho los atacara en el interior de la casa, salió a la casa y, empuñando el arma de fuego de fabricación casera, comenzó a disparar al aire para evitar ser perseguido y lograr darse a la fuga.

Investigación

Luego de que el personal médico asistiera a los heridos los encargados del procedimiento convocaron al personal de la Unidad Judicial N°10 de Valle Viejo quienes se constituyeron en el domicilio de Vilca junto al personal de la División Investigaciones para llevar a delante las actuaciones de rigor correspondiente.

Ante la falta de luz natural, el personal judicial a cargo de la causa resolvió dejar consigna policial en el inmueble durante la madrugada, regresando ayer con las primeras luces del día, donde inspeccionaron el lugar en busca de las vainas servidas y casquillos, entre otros elementos de valía para la investigación.

En paralelo y por solicitud de la fiscal Jésica Miranda, los investigadores se constituyeron en una vivienda de condiciones precarias donde residiría el agresor, Nilsen Eduardo Saracho, y la allanaron en busca del arma de fuego empleada para herir a tres personas, no lográndose, en principio, dar con el elemento buscado.