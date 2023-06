Lo condenaron a dos años y ocho meses de prisión y le prohibieron acercarse a la víctima

Tal como estaba previsto, a las 9:00 de la mañana de ayer, se reanudó en la Cámara Penal N°1 el juicio en contra Luis Alfredo Carrizo, quien estaba siendo juzgado por dos delitos de robo agravado, por el uso de arma en grado de tentativa, hechos ocurridos la noche del primero de enero del 2023 en el sur de la ciudad.

El juez Mauricio Navarro Foressi abrió la audiencia y la primera en exponer el alegato fue la fiscal Daniela Barrionuevo.

La representante del Ministerio Público en el inicio de su alegato no mantuvo la acusación en el primero de los hechos, señalando que no había quedado acreditado con el grado de certeza necesario la autoría por parte de Carrizo, como así también la existencia de este. En cuanto al segundo hecho, del que resultó víctima una mujer de apellido Herrera, la fiscal sostuvo la acusación, señalando que en el recinto, en la jornada de ayer -por el martes-, la víctima había declarado como testigo y no solo relató el hecho ocurrido, sino también sindicó al imputado, ahora condenado, como el autor de este.

Al momento de solicitar la pena, la fiscal hizo mención al daño en la salud que provocó en la víctima el accionar de Carrizo, quien tras ser abordada e intentar robarle la cartera se descompensó. También por el temor que sintió por el hecho relatado, ya que al momento de sufrirlo, ella -la víctima- se encontraba acompañada de su hija menor de edad. A renglón siguiente, alegó la defensa de Carrizo, quien a líneas generales señaló que la testigo víctima no había sido clara en cuanto a la existencia del arma y que en la causa estaba solo secuestrado un cuchillo tramontina “como el que todos tenemos en nuestra casa”. Asimismo, el letrado le pidió al juez la absolución por el beneficio de la duda para Carrizo y, de manera subsidiaria, en caso de que el juez lo declare culpable, la pena mínima prevista para el delito endilgado, que es la de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

Tras un breve cuarto intermedio, el juez Navarro regresó al recinto y por secretaría del Dr. Morcos, se leyó el veredicto.

Luis Carrizo fue declarado culpable del delito de robo, agravado por el uso de arma, en grado de tentativa y condenado a la pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento en suspenso. Además, el magistrado ordenó la inmediata libertad del condenado quien, cabe señalar, llegó al juicio detenido, cumpliendo prisión preventiva.