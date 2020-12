Motociclista chocó contra la puerta de un camión de la Municipalidad

A las 10:30 de la mañana de hoy, en la intersección de la calle Mate de Luna y Peatonal Rivadavia, se produjo un siniestro vial.

El hecho fue protagonizado por una motocicleta Motomel Sirius 110 cc., de color bordó, conducida por Guillermo Roy Monasterio (39), que por motivos que se tratan de establecer chocó contra la puerta del lado del conductor de un camión Iveco blanco, dominio AD713RN, perteneciente a Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital, el cual era conducido por Luis Manuel González (50), quien habría abierto la misma sin percatarse que pasaba el rodado menor.

Producto del siniestro, el motociclista fue asistido en el lugar por personal médico del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría Primera para labrar las actuaciones de rigor.

En la Capital dos autos protagonizaron un siniestro vial

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:20, se produjo un siniestro vial en la esquina de las calles Zurita y Salta.

En el lugar, un automóvil Renault Clío, dominio FNC-208, de color gris, conducido por Ivana Carolina Gutiérrez (39), por razones que se investigan chocó la parte trasera de un Taxi Fiat Siena gris, dominio LSY-951, Lic. N° 022, al mando de Jorge Arévalo.

A raíz del siniestro, el trabajador del volante resultó lesionado y fue asistido por profesionales médicos del SAME, por lo que intervino personal de la Comisaría Primera y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 3, para labrar las actuaciones de rigor.



Siniestro vial en el norte de la Capital

Hoy, a las 13:50, en la intersección de la Avenida Choya y calle 5 de Octubre, se registró un siniestro vial protagonizado por un automóvil Volkswagen Gol Power negro, dominio KGM-860, al mando de Néstor del Valle Córdoba (76), que por causas que se investigan colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 cc., dominio A108CPE, de colores rojo y negro, conducida por Juan Manuel Cobacho (28), quien sufrió lesiones que demandaron la asistencia de personal médico del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría Séptima y Sumariantes del Precinto Judicial N° 7 para labrar las actuaciones de rigor.



Motociclista lesionado en un siniestro vial

A las 14:00 de la tarde de hoy, en la Avenida Hipólito Irigoyen al 1.900, se produjo un siniestro vial.

Juan Marcelo Carrizo (36), conducía una motocicleta Yamaha FZ 160 cc., dominio 330-KDX, de color rojo, y por motivos que se tratan de establecer colisionó con un automóvil Volkswagen Suran gris, dominio OOF-145, al mando de Juan Exequiel Olmos (43).

A raíz del siniestro, el ocupante del rodado menor sufrió lesiones y fue asistido por facultativos médicos del SAME, por lo que en el lugar trabajó personal de la Comisaría Décima y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2.