Murió en la cárcel el condenado por el femicidio de su mujer en un country de Salta

José Eduardo Figueroa murió durante la tarde de ayer mientras se encontraba alojado en el pabellón "F" de la Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta. El interno cumplía una condena a prisión perpetua, dictada en primera instancia, por el homicidio agravado por el vínculo de Mercedes Jiménez Kvedaras.

Las circunstancias de su fallecimiento son ahora investigadas por la Justicia. De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, el personal de la cárcel fue alertado sobre la situación y actuó de manera inmediata mediante la activación del protocolo de emergencia correspondiente. En ese marco, el personal sanitario le brindó las primeras atenciones. Posteriormente, se dispuso su traslado en ambulancia al Hospital San Bernardo, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El episodio abrió una nueva investigación destinada a establecer qué ocurrió dentro de la unidad penitenciaria y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del interno.

Intervino la Fiscalía Penal N.º 2

Luego de que se conociera el fallecimiento, las autoridades penitenciarias adoptaron las medidas de resguardo correspondientes y dieron intervención a la Fiscalía Penal N.º 2 y al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras continúa la investigación para determinar cómo se produjo la muerte de Figueroa.

Además de la intervención de los organismos judiciales, el Servicio Penitenciario informó que se notificó al defensor particular del interno y que comenzaron las comunicaciones correspondientes con sus familiares. El organismo penitenciario también inició actuaciones administrativas internas, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el episodio y verificar los procedimientos implementados durante la emergencia.

De esta manera, la investigación contempla tanto las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento como las medidas adoptadas por el personal penitenciario desde el momento en que fue advertida la situación.

Condena a prisión perpetua

Figueroa cumplía la pena máxima desde el 30 de abril de 2026, cuando el tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzo, Eduardo Sángari y Leonardo Feaz lo declaró, por unanimidad, autor del homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La condena estuvo relacionada con el crimen ocurrido el 4 de agosto de 2023 en la vivienda que la pareja compartía en el barrio privado El Tipal, en Salta. Mercedes Jiménez Kvedaras tenía 37 años cuando murió. De acuerdo con las pruebas analizadas durante el juicio, la víctima falleció por asfixia mecánica mixta producto de estrangulamiento y sofocación.

La autopsia y las pruebas presentadas durante el debate oral permitieron descartar la hipótesis de una muerte accidental y acreditar la existencia de un contexto previo de violencia de género.

El caso había sido llevado a juicio a partir de una investigación en la que se reconstruyeron las circunstancias de la muerte de Kvedaras y los antecedentes de la relación de pareja.

Testimonios sobre episodios de violencia

Durante el debate oral declararon familiares y amigas de la víctima, quienes relataron episodios de agresión física y verbal. Los testimonios también hicieron referencia a intentos de separación que Figueroa no aceptaba, elementos que fueron considerados durante el proceso judicial para reconstruir el contexto en el que ocurrió el crimen.

El tribunal analizó además el estado psicológico del acusado y descartó cualquier planteo de inimputabilidad.

Al momento de dictar la sentencia, los jueces dispusieron que Figueroa continuara detenido en Villa Las Rosas, donde debía recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico. La resolución había establecido así la continuidad de su detención en la misma unidad carcelaria en la que permanecía alojado hasta el momento de su fallecimiento.

La investigación por su muerte abre una nueva etapa

La muerte de Figueroa, ocurrida mientras cumplía una condena a prisión perpetua dictada en primera instancia, genera ahora una investigación diferente de aquella que determinó su responsabilidad penal por el homicidio de Kvedaras. El Servicio Penitenciario activó el protocolo de emergencia luego de que su personal fuera alertado sobre la situación. Tras recibir las primeras atenciones sanitarias, el interno fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento.

A partir de ese momento, tomaron intervención la Fiscalía Penal N.º 2 y el CIF, mientras el propio Servicio Penitenciario puso en marcha actuaciones administrativas internas.

Los organismos intervinientes deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y verificar los procedimientos implementados durante la emergencia.