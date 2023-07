Para la fiscalía, los policías "tuvieron intenciones de matar" a Joaquín Paredes

Este lunes los seis policías cordobeses comenzaron a ser juzgados por un jurado popular por el crimen del adolescente Joaquín Paredes y las heridas a un amigo de este, durante un operativo realizado el 25 de octubre de 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, en la localidad de Paso Viejo, y en su alegato de apertura la fiscalía sostuvo que los efectivos "tuvieron la intención de matar".

Los imputados son Maykel Mercedes López (25), el único detenido como presunto autor de los disparos mortales; Iván Alexis Luna (26); Enzo Ricardo Alvarado (29); Jorge Luis Gómez (34); Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27); y Daniel Alberto Sosa Gallardo (43).



Según la investigación, López llegó al juicio por jurados acusado de ser el autor del "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", mientras que Luna está imputado de las "lesiones graves" del amigo del fallecido; Sosa Gallardo solo enfrenta cargos por "amenazas calificadas", y Alvarado, Gómez y Aliendro por "omisión de los deberes" y "disparo de arma de fuego calificado".



La audiencia de este lunes se desarrolló en los Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, en el noreste de Córdoba, hasta donde la madre de Joaquín, Soledad, llegó acompañada por parientes y amigos, además de integrantes de asociaciones de familiares de víctimas que viajaron hasta allí especialmente para la ocasión.



"Por fin llegó el día. Estoy con muchos nervios porque le tuve que conocer la cara al asesino de mi hijo y a otros dos policías que no conocía. Están ahí como si nada hubiesen hecho. Me pone mal, me duele, pero no voy a caer, no voy a bajar los brazos, voy a estar más fuerte que nunca y queremos que se haga justicia por Joaquín para que él pueda descansar en paz", dijo a la prensa la mamá de la víctima.



Al inicio del juicio, el tribunal integrado por los jueces Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides dio curso a la lectura de la acusación a cargo de la fiscal Fabiana Pochettino y del abogado Claudio Orosz, quien representa como querellante a la familia de la víctima.



En su exposición, la fiscal consideró que los acusados actuaron de forma "desmedida y violenta, desoyendo las formas previstas para el accionar policial para proteger a los ciudadanos".



"No hubo más muertos porque los policías no saben tirar. Fue doloso, tuvieron la intención de matar y los chicos no se pudieron defender", sostuvo Pochettino.



La fiscal también realizó un planteó de "hecho diverso" en el que sostuvo que, excepto Sosa Gallardo, los otros cinco policías deben ser juzgados por "homicidio agravado", tal como se solicitó en el requerimiento de elevación a juicio.



Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo por improcedente en esta etapa del proceso, aunque voceros judiciales aclararon que la fiscal lo puede volver a efectuar más adelante.



Por su parte, en su exposición de apertura, Ricardo Videla, defensor de Sosa Gallardo, se opuso a que sea juzgado por un jurado popular por considerar que el delito que se le imputa no cuadra en un proceso de ese tipo. Pero la fiscal Pochettino se opuso indicando que el proceso es el mismo para todos los policías imputados, más allá de la responsabilidad que le cabe a cada uno en el caso, y el tribunal, tras un cuarto intermedio, no hizo lugar al planteo de la defensa.



A su vez, la familia Paredes recibió muestras de apoyo de familiares de víctimas de casos similares, como Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, asesinado por un balazo policial el 6 de agosto de 2020, causa emblemática por la que dos policías fueron condenados a prisión perpetua y otros 11 recibieron diversas penas.



"Escuchando hablar a uno de los abogados defensores daba vergüenza ajena, hablar que los policías se defendieron en un pueblito de mil habitantes, con cien tiros, realmente da vergüenza ajena, poner en duda de que hubo violencia institucional, da vergüenza ajena", indicó Laciar.