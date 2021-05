Por unanimidad, el tribunal del jury destituyó al fiscal Jorge Flores de la ciudad de Belén

Tras un semana de debate, ayer concluyó en el Salón San Martín de la Corte de Justicia de la Provincia el juicio político al ahora exfiscal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Belén, Dr. Jorge Flores, por el ingreso irregular de camioneros pertenecientes a la empresa proveedora de las minas, propiedad de su esposa, con PCR vencidos a los departamentos de Belén y Antofagasta de la Sierra en septiembre del año pasado. Flores fue destituido del Poder Judicial, al que había ingresado en el año 2004 por la votación unánime de los integrantes del tribunal del jury, presidido por el actual presidente de la Corte de Justicia, Miguel Figueroa Vicario.

Tal como estaba previsto, la audiencia inició con la exposición de los alegatos. El primero en exponer sus conclusiones fue el fiscal del jury, Alejandro Dalla Lasta. De manera detallada, la fiscalía recordó en su exposición los distintos testimonios y pruebas documentales, tales como capturas de pantalla de los teléfonos celulares de los titulares del COE de Antofagasta de la Sierra y de Belén de mensajes enviados por el funcionario judicial, que se expusieron a lo largo de las cuatro audiencias del jury donde, a su entender, quedó demostrada la intervención de Flores en el ingreso de los camiones a dichos departamentos, cuyos choferes tenían los PCR vencidos y, posteriormente, uno de ellos dio resultado positivo de Covid-19.

Entre las pruebas, Dalla Lasta hizo referencia a la declaración de la secretaria de la fiscalía en donde se desempeña Flores, quien días después del ingreso de los camiones al departamento, se comunicó con el fiscal solicitando su presencia en el despacho para cumplir una audiencia.

Como este no concurría, recordó el fiscal, la Dra. Villagra volvió a insistir recibiendo por respuesta de Flores que “no se metiera, que el fiscal era él”. Esto en base a que la funcionaria le habría hecho referencia a que si se sentía mal, lo informaría a la Corte, en razón de las acordadas emitidas en virtud de ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19.

En cuanto a la influencia que el fiscal acusado habría ejercido haciendo abuso de sus funciones para el ingreso de los camiones pertenecientes a la empresa de su esposa, la que provee a las minas, el fiscal acusador fue contundente al señalar que “puso en riesgo ilógico a toda la población de Belén y Antofagasta de la Sierra, haciendo valer su función de funcionario para que ingresaran los camiones. Lo que quedó acreditado con las capturas de pantalla que daban cuenta cómo el fiscal le solicitaba a las autoridades del COE que les permita pasar a los camioneros el día 7 y 9 de septiembre del 2020 con PCR vencidos. Para lo que valiéndose de su función pública, expresó Dalla Lasta, “logró que los camioneros ingresaran al campamento de Antofagasta de la Sierra, conociéndose días después que uno de los camioneros dio positivo y el fiscal tuvo que aislarse también”.

Al momento de finalizar su exposición el fiscal, quien había calificado de “ninguneo” a la actitud del ahora exfiscal para con el pueblo de Belén, indicó mantener la acusación en contra de Flores y solicitó la remoción de su cargo.

Luego, fue el turno de los abogados defensores de Flores, Dres. Ricardo Riol y Samuel Aguiar, quienes, a líneas generales, pidieron la absolución de su asistido.

Seguidamente, y tras un breve cuarto intermedio, la audiencia se reanudó a las 13.20 aproximadamente. El presidente del tribunal del jury, Dr. Carlos Miguel Figueroa Vicario, junto a los demás integrantes del tribunal, por la Cámara de Senadores, Luis Raúl Chico y Jorge Omar Solas Jais, por la Cámara de Diputados, Augusto Barros y Juana Fernández, y por el Colegio de Abogados la Dra. María Antonia Rojo y Adriana del Carmen Guzmán, dieron a conocer el veredicto de sentencia.

Por unanimidad, resolvieron remover y separar del cargo de fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial N° 3 con asiento en Belén, a Jorge Alberto Flores, según el artículo 10 inciso a y b de la Ley 4.247.

Asimismo, se resolvió no hacer lugar al planteo de la nulidad del proceso planteado por la defensa del imputado, como así tampoco remitir a la fiscalía los testimonios de Ramón Villaroel y Fabian Oliva.

Finalmente, se fijó fecha para el próximo 18 de mayo a las 12:00 horas del mediodía, para la lectura de los fundamentos, concluyendo así la audiencia.



“Voy a volver”

Esas fueron las palabras del ahora exfiscal Jorge Flores, tras escuchar el veredicto del tribunal del jury de enjuiciamiento al que estuvo sometido desde la semana pasada.

Antes de retirarse del Salón San Martín, Flores dialogó con la prensa. “Voy a volver bien a Belén. Allá soy amigo de todos y siempre me he llevado bien con la gente de mi pueblo. Creo que deja mucho que desear el fiscal Dalla Lasta al decir que he “ninguneado” al pueblo de Belén, porque siempre he actuado como corresponde” dijo. “Se van a hacer planteos. Mis abogados van a recurrir porque hay nulidades absolutadas que son insalvables en este proceso. Voy a volver. Voy a volver al Poder Judicial” afirmó Flores, agregando: “Le pido a Dios que me de las fuerzas necesarias para poder realizar los planteos ante las intancias correspodientes. Tengo la certeza de que cuando vuelva, porque voy a volver (?), porque se ha vulnerado el debido proceso, el derecho de defensa porque no se ha corrido el traslado de la actuación del fiscal en el momento oportuno para poder ejercer mi defensa y así recurrir en ese momento la acusación”. Asimismo, recordó que en el año 2004, ingresó al Poder Judicial como secretario: “Tengo más de 17 años de carrera. Ingresé como secretario y siempre fui muy dedicado a mi trabajo. Por eso, ahora voy a esperar con mucha fe porque esto se va a dar vuelta y voy a volver”. Antes de despedirse de la prensa, Flores dijo: “Esto es una decisión política tomada de antemano”.