Preocupante alza de robos en la vía pública con el uso de arma blanca

Los robos con armas en la vía pública, comúnmente conocidos como asaltos, no cesan principalmente en las calles de la ciudad Capital.

Un hecho reciente fue denunciado en las primeras horas de la mañana de ayer, en la Unidad Judicial N° 5. Según el relato del damnificado, Mario René Espindola, al que tuvo acceso este diario, el ilícito perpetrado por dos sujetos, quienes empleaban una moto para trasladarse, sucedió entre las 6.15 y 6.30 de la mañana.

A la hora indicada, el denunciante se encontraba en la avenida Juan Manuel Almonacid y pasaje Chanampa Sequeira, esperando el colectivo para trasladarse a su lugar de trabajo, cuando observó pasar una motocicleta con dos personas a bordo, pero no le dio importancia. A los minutos, alguien lo tomó desde atrás por la espalda y, asentándole un elemento con “punta” a la altura de la cintura -relató Espindola a la policía-, el sujeto, de quien no pudo ver su rostro ni características particulares, ya que fue sorprendido desde atrás, le dijo: “Quedate quieto y entregame todas las cosas”.

Siempre según la denuncia, el damnificado le entregó en ese momento su mochila con todos los elementos que había en su interior.

Con el botín en su poder, el delincuente abordó otra vez la moto en la que lo esperaba el cómplice y ambos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Posteriormente, el damnificado llamó a la policía y, luego, se trasladó a la unidad judicial donde radicó la denuncia correspondiente.



Ilícito en un domicilio

A las 22:30 del miércoles, en tanto, por un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría Décima se constituyeron en calle Tucumán N° 1607, donde se entrevistaron con Freddi Alberto Sosa (43). Esta persona les dijo que regresó a las 22.00 de vacaciones de La Merced y, al ingresar a su domicilio, pudo notar que del interior le sustrajeron dos garrafas de 10kg, un Smart TV de 43”; una pava eléctrica, un par de zapatillas y una consola DVD.

Seguidamente, la policía dio participación al personal de la Unidad Judicial N° 2 y, por su intermedio, al personal de la División Criminalística, quienes llevaron a cabo el trabajo de rigor.