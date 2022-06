Un niño de 12 años atropelló con un caballo a dos mujeres y una de ellas se encuentra en coma farmacológico

En un impactante video que se difundió las últimas horas, se puede ver cómo un nene de 12 años que iba a caballo atropelló a dos mujeres. Una de ellas está grave.

El insólito accidente ocurrió en la esquina de Los Andes y Benavídez del barrio el Zaizar de Monte Grande, cuando el menor pasó a toda velocidad y embistió a una mujer que venía caminando con un nene.

El pequeño jinete siguió cabalgando a toda velocidad y unas cuadras más adelante atropelló a otra mujer que se encuentra en coma farmacológico.

Una mujer y su nieto se salvaron de milagro

Margarita traía a su nieto Lautaro de 5 años del jardín de infantes cuando fue víctima de este insólito accidente. En diálogo con TN dijo: “Por suerte y gracias a Dios, a mi nieto no le pasó nada. Le solté la manito para que cruce la zanja, y cuando escucho el grito del pibe que venía arriba del caballo, ya tenía el caballo en mi cara. No me dio tiempo de hacer nada”.

La mujer recibió el mayor impacto en el lado izquierdo del cuerpo donde le quedaron moretones. Le hicieron una tomografía computada de cabeza y salió bien. Ahora está en observación y dentro de 15 días tiene que ir a control médico.