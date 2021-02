Acosta, presidenta del CD de F.M.E.: "Si los ediles no quieren trabajar que renuncien y asuman los suplentes

La presidenta del Concejo Deliberante del departamento Fray Mamerto Esquiú, Susana Acosta, manifestó que los tres concejales que no están asistiendo a las sesiones preparatorias actúa según las disposiciones del intendente Guillermo Ferreyra con el objetivo de que el organismo no dé inicio a las sesiones ordinarias.

En diálogo con Diario La Unión, la edila dijo que “este problema comenzó el año pasado, durante los meses de noviembre y diciembre cuando estos tres concejales empezaron a faltar”. “Aparentemente este año van a continuar con la misma metodología y lo que preocupa es que no se está cumpliendo con el trabajo legislativo para los vecinos de Fray Mamerto Esquiú”, agregó.

En este sentido, sugirió que hay cuestiones o intereses personales y políticos que deben dejarse de lado para lograr un trabajo legislativo responsable. Además, comentó que no pudieron darle finalización al trigésimo séptimo período legislativo por las ausencias.

“El 23 de diciembre fue la última sesión, según lo que establece la Carta Orgánica que dice que la actividad legislativa comienza el 1 de febrero y termina el 23 de diciembre a menos que se prorrogue”, sentenció y explicó que los ediles Verónica Segura, Ramón Guerrero y Antonio Arpires no asistieron desde el 23 hasta el 30 de diciembre que fue cuando finalizaron el período tras ampliarlo.

Posteriormente, la presidenta del organismo comentó que tuvo que pasar los expedientes a referéndum del cuerpo para darle continuidad legislativa este año y no permitir que se perdieran.

“Este año fueron convocados dos veces para la sesión preparatoria: el 11 y 13 de febrero; este jueves 18 de febrero será la tercera convocatoria”, notificó y anticipó que en caso de no asistir se procederá al descuento de dieta según lo establece el artículo 19 del reglamento interno. Además, mencionó que a través del mismo artículo pueden solicitar la asistencia de los ediles por la fuerza pública.

Acosta informó al Diario La Unión que están convocando a las sesiones preparatorias porque se debe elegir vicepresidente, secretario y prosecretario; también tienen que establecer la agenda legislativa que se desarrollará a lo largo del año y poner fecha y lugar para que el Intendente dé apertura a la primera sesión ordinaria.

“Es un asunto importante en el cual el Jefe Comunal dará un mensaje a los vecinos, pero estos tres concejales (Segura-JxC, Guerrero-FdT y Arpires-UpF) no lo ven así”, sostuvo.

La edila relató que los concejales fueron convocados en numerosas oportunidades a través de notas y decretos, y expresó que en función del artículo 22 tuvieron que reunirse en minoría durante noviembre de 2020 para tomar decisiones. En este sentido, señaló que aquel mes solo asistió Segura y lo hizo en una ocasión.

“Después solapadamente el Intendente junto a los tres concejales planificaron una estrategia y no se llegó al descuento de la dieta”, relató y agregó: “Con una convivencia así todo se hace difícil; quiero pedirles disculpas a los vecinos del departamento”.

“No quieren que el CD inicie sus actividades normales, ¿qué hay detrás? Una ya no sabe qué hacer. Recurrimos a los medios y vecinos. Si los ediles no quieren trabajar que renuncien y asuman los suplentes”, sentenció.

Por último, lamentó “que el Concejo pierda credibilidad por estas irresponsabilidades” y adelantó que “es probable que estratégicamente el intendente Ferreyra viaje el jueves para que yo me haga cargo del Ejecutivo Municipal y la sesión no se lleve a cabo, pero vamos a sacar un instrumento, de acuerdo al artículo 115, para que él (Ferreyra) no se preste nuevamente a ese juego; estoy prevenida, me asesoré”. Además, remarcó que lo que más les preocupa es que el Intendente volvió a vetar su propio presupuesto.