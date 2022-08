Alberto Fernández compartió un acto con Massa: "Sergio sabe como yo, la obligación que tenemos con cada uno

El presidente Alberto Fernández compartió este viernes un acto con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, en Cañada de Gómez, donde se puso oficialmente en marcha el nuevo ferrocarril que llegará hasta la ciudad de Rosario.

Durante su discurso, el jefe de Estado miró al flamante funcionario y aseguró: “Claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacermelas más difícil, pero aún así ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión”. Sergio sabe como yo la obligación que tenemos con cada uno, con cada una de ustedes y esa obligación no va a parar, no va a parar ninguna de las 5000 obras públicas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, no van a parar las 100 escuelas técnicas, no van a parar las 120 mil viviendas que estamos construyendo porque nuestro deber está con ustedes, no con otros”.

Antes, el el jefe de Estado había convocado a la unión de los argentinos. “Tenemos que unirnos más que nunca y no hablo sólo de nuestros compañeros del Frente de Todos, por cuya unidad luché y lucharé; tenemos que dar un paso más con la unidad de los argentinos y las argentinas”, dijo. Y agregó: “Tenemos una gran oportunidad y no debemos desperdiciarla”.

Fernández y Massa compartieron un acto público por primera vez desde los cambios dispuestos en el Ministerio de Economía. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, también participó del acto

El nuevo servicio ferroviario permitirá que 2 mil pasajeros diarios puedan movilizarse entre los 71 kilómetros que separan a las estaciones de Rosario Norte y Cañada de Gómez, un recorrido que demanda dos horas y diez minutos, que posee paradas intermedias en Correa, Carcarañá, San Gerónimo, Roldán, Funes y Antártida Argentina.

“La prestación será efectuada con tres coches de larga distancia, una locomotora y un coche generador. Dispondrá de 216 ubicaciones de primera clase, y tendrá un total de 16 servicios semanales, detallaron desde el gobierno nacional.

Además, puntualizaron que “el costo del pasaje entre las estaciones cabeceras es de $120 y hasta la estación Roldán, que es mitad de recorrido, 60 pesos”.

La reactivación del servicio implicó una inversión de $1.000 millones, dado que se realizó “un recambio de durmientes y fijaciones, y se adecuaron los cruces a nivel para dotar de mayores niveles de seguridad a la operación”, precisaron.

Tras el regreso a Buenos Aires, el Presidente no tiene prevista agenda en la Casa Rosada, dado que cerca de las 23:00 partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Colombia para participar el próximo domingo de la toma de posesión del mando de Petro, quien estará al frente del Gobierno colombiano hasta 2026, en reemplazo del saliente Iván Duque. Alberto Fernández tendrá su primer encuentro bilateral con Petro y además mantendrá reuniones con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y de Bolivia, Luis Alberto Arce.

En la misma noche del triunfo electoral en segunda vuelta del binomio Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, el pasado 19 de junio, el mandatario argentino había enviado sus felicitaciones a través de las redes sociales. “Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez Mina con el que culmina el proceso electoral en Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Días atrás, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se reunieron por separado, en la Casa Rosada y en el Senado de la Nación, con Francia Márquez Mina, la primera afrocolombiana y la segunda mujer en ser vicepresidenta de su país. La presencia del jefe de Estado en Colombia también representa un respaldo de la región a Petro, dado que Alberto Fernández se encuentra actualmente al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).