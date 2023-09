Bullrich busca diferenciarse de Milei: Nosotros vamos a solucionar los problemas de la gente

La candidata presidencial Patricia Bullrich relanzó su campaña después de elegir a Melconian como su referente y Ministro de Economía, también puso en marcha uno de los ítems de su estrategia electoral: apuntalar el discurso económico de su espacio para buscar quitarle votos a Javier Milei. En esa dirección, cuestionó este sábado 2 de septiembre a su oponente de La Libertad Avanza:

“Las cosas que planteó hasta ahora Milei no las va a realizar. Su propio equipo lo niega. Dijo dolarización, pero en tres años. Plantea dinamitar el Banco Central, que es algo totalmente inexistente en cualquier parte del mundo”.

Bullrich fue más allá: “Milei puede ser un economista teórico, pero nosotros vamos a la gente. Vamos a solucionarles los problemas a las familias, empresarios y trabajadores argentinos. No vamos a plantear una discusión teórica. Somos prácticos, vamos a los hechos concretos”.

“La Argentina necesita orden económico que permita que las personas tengan previsibilidad. Que si invierten hoy, sepan que en 10 años tendrán frutos. Que si ponen un negocio hoy, en 10 años tendrán tres sucursales. El equipo de Melconian es un equipo potente, que tiene los pies sobre la tierra, que sabe cómo hacer para salir de la crisis e ir hacia la estabilidad y el crecimiento”,declaró en Radio Continental.

“Tengo muy en claro lo que hay que hacer en la economía argentina”, remarcó Bullrich, e hizo autocrítica en cuanto a la gestión del gobierno de Mauricio Macri en ese sentido.

“A mí me tocó Seguridad e hice las cosas bien. Me mandaron a un lugar difícil y lo saqué adelante. Nosotros tuvimos una economía que estaba cortada en fetas de jamón: uno manejaba la energía, otro la hacienda, otro las tarifas, otro Vaca Muerta. No se puede. Hay que tener una mirada general”, finalizó.