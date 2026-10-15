Catamarca potencia la producción de topacio y abrir nuevos mercados internacionales

Catamarca busca impulsar la producción de topacio catamarqueño y proyectar esta piedra preciosa hacia nuevos mercados internacionales, a partir de iniciativas privadas orientadas a fortalecer su aprovechamiento y sumar valor a los recursos minerales de la provincia. En ese marco, días atrás, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con representantes del proyecto minero Almuhti, ubicado en Papachacra, departamento Belén, quienes expusieron sus planes de inversión para potenciar la producción y comercialización de este mineral.

Del encuentro participaron Matías Racedo Aragón y Carolina Gallardo, representantes del emprendimiento, junto con José Barrera y Gabriel Molina, autoridades de CAMYEN. Durante la reunión se analizaron las posibilidades de desarrollo de la actividad y las alternativas para acompañar el crecimiento del proyecto, con especial atención a la incorporación de procesos productivos que permitan ampliar las oportunidades comerciales del topacio extraído en territorio catamarqueño.

La propuesta se inscribe en una perspectiva de diversificación de la actividad minera provincial, mediante el aprovechamiento de recursos que pueden encontrar nuevas posibilidades de desarrollo a partir de su transformación. En este sentido, el objetivo no se limita a fortalecer la producción de la piedra, sino que también contempla avanzar en etapas posteriores de elaboración para mejorar su presentación y sus posibilidades de comercialización.

El proyecto Almuhti busca consolidar una estructura de trabajo que permita desarrollar esas tareas en Catamarca, con la intención de generar capacidades productivas y ampliar las oportunidades vinculadas con esta actividad.

El topacio y su potencial

El topacio es una piedra preciosa reconocida por su transparencia, dureza y variedad de colores, características que explican su utilización principalmente en el sector de la joyería. Estas propiedades convierten a la gema en un recurso con posibilidades de aprovechamiento que van más allá de su extracción, especialmente cuando se incorporan procedimientos específicos para mejorar sus cualidades y prepararla para su comercialización.

En ese contexto, el desarrollo de la producción de topacio representa una oportunidad para diversificar la matriz minera de Catamarca y avanzar en la incorporación de valor agregado en origen. Los procesos de corte, facetado y pulido constituyen etapas centrales de esa estrategia, ya que permiten trabajar sobre la piedra y prepararla para su utilización en la elaboración de piezas de joyería.

La posibilidad de realizar estas tareas dentro de la provincia aparece como uno de los objetivos centrales del emprendimiento. Para Almuhti, contar con una estructura propia dedicada al procesamiento integral del mineral permitiría ampliar las capacidades locales y fortalecer las distintas etapas de la actividad, desde el trabajo inicial con la piedra hasta su terminación.

Almuhti proyecta construir un taller en Catamarca

Uno de los principales puntos presentados durante la reunión fue la intención de los representantes de Almuhti de construir una infraestructura propia para desarrollar las distintas etapas de procesamiento del topacio en la provincia.

En ese sentido, explicaron que su objetivo es "construir un taller propio integral en Catamarca, desde el corte hasta el facetado y el pulido". La iniciativa busca reunir en un mismo espacio las tareas necesarias para trabajar la piedra preciosa y avanzar en su preparación para los mercados de destino.

El planteo también incluye la intención de "dar más valor a la piedra, creando más capacidades y oportunidades para las comunidades cercanas a los yacimientos". Esta definición refleja la orientación del proyecto hacia el fortalecimiento de las capacidades productivas locales y la generación de oportunidades para las poblaciones vinculadas con el área donde se desarrolla la actividad minera.

Capacitación y generación de empleo

Otro de los componentes destacados de la iniciativa es la capacitación de trabajadores de las comunidades cercanas al yacimiento. Según lo expuesto durante el encuentro, el proyecto prevé desarrollar instancias de formación orientadas a preparar personal para las tareas vinculadas con el procesamiento del topacio.

La capacitación se presenta como una herramienta para generar empleo local y desarrollar nuevos oficios asociados con esta actividad. El propósito es que los habitantes de las comunidades próximas al área de explotación puedan acceder a conocimientos específicos y participar de las oportunidades laborales que surjan a partir del crecimiento del emprendimiento.

En este punto, la propuesta de Almuhti articula dos objetivos: por un lado, fortalecer la capacidad productiva mediante la incorporación de procesos de elaboración de la piedra y, por otro, ampliar las posibilidades de participación de los trabajadores locales en las distintas etapas de la actividad.

Ferias internacionales y búsqueda de nuevos mercados

La proyección comercial del topacio catamarqueño también formó parte de la agenda abordada durante la reunión. En particular, se analizó la posibilidad de articular acciones con el Gobierno provincial para promover la participación del emprendimiento en ferias internacionales especializadas.

Entre los espacios mencionados se encuentra la Tucson Gem Show, que se realiza en Estados Unidos y constituye una referencia para el sector de las piedras preciosas. La participación en este tipo de encuentros es considerada una alternativa para facilitar el acceso a nuevos mercados y ampliar las posibilidades de comercialización del mineral.