Convenio para la implementación de la especialización de Abogacía del Estado

Con la idea de fortalecer el trabajo de los abogados y abogadas del Estado, Guido Croxatto, director de la Escuela de Capacitación de Abogados del Estado (ECAE) ?organismo que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación-, arribó a Catamarca para dictar un seminario y firmar convenios en la provincia.

En la mañana de ayer, Croxatto se reunió con el gobernador Raúl Jalill, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Jorge Moreno, a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero, el decano de la Facultad de Derecho Gonzalo Salerno y el asesor General de Gobierno Fernando Ávila. El encuentro tuvo como fin, la firma de convenios para la implementación de la Especialización de Abogacía del Estado, que se dictará en la provincia, con importante participación académica de la Facultad de Derecho.

Por la tarde, inició el seminario Jerarquización de la Abogacía Pública. Esta actividad fue organizada por la Asesoría General de Gobierno y se realizó de manera presencia, en el Complejo Cultural Urbano Girardi.

Sobre el trabajo a efectuar, Croxatto indicó que la ECAE tiene el objetivo de desarrollar herramientas “para empezar a defender los derechos de la ciudadanía”. El director explicó que en ocasiones, la falta de herramientas no es un accidente. “Es parte de lo que se espera de nosotros para defender a la ciudadanía. A veces, queremos hacerlo y no tenemos las herramientas, lo cual es doblemente grave. A veces, los abogados quieren defender a la ciudadanía y no tienen las técnicas. Esa ausencia no es una casualidad y dice mucho de cómo hemos sido educados para trabajar en favor de determinados intereses. Queremos que todos los abogados del Estado se pongan la camiseta de la Nación para defender el interés público, no privado”, indicó.

En este sentido, Croxatto sostuvo que la tarea de los abogados del Estado es llevar a la práctica lo que prometen las leyes. Esta iniciativa va en consonancia con un Estado que de defiende las garantías.

“Lo primero que se requiere es un gran compromiso. Hace falta que las estructura que ya tenemos se comprometan un poco más; hace falta contagiar este compromiso con lo nacional, volver a levantar la moral del abogado del Estado y valorar su tarea y la historia de su tarea y que no se termine replicando la burocracia, que termina desmoralizando”, comentó.

A fin de alcanzar esta meta, informó que ECAE realiza un trabajo muy importante para federalizar esta institución. El director precisó que la idea es formar a todos los profesionales de la Abogacía del Estado Nacional, a lo largo y a lo ancho de Argentina.

“Esperamos que los abogados y las abogadas de Catamarca tengan el mismo compromiso y que se sientan parte del mismo modo como los abogados de Buenos Aires. Invitamos a los abogados y las abogadas de Catamarca para que se sumen al trabajo de la ECAE de la Procuración del Tesoro. Queremos capacitar a los abogados del Estado, no sólo para que tengan un alto rendimiento técnico, con solvencia, sino también para que tengan un compromiso más alto con los intereses de la Nación y tengan una conciencia clara de la importancia que tiene su tarea como abogado del Estado Nacional”, contó.

Además, recordó que el gobernador de Catamarca junto con el asesor General de Gobierno, el mes pasado, estuvieron con el procurador del Tesoro Carlos Zannini, en Buenos Aires. El objetivo ?remarcó- es realizar una especialización de la Abogacía del Estado específica para la provincia de Catamarca, como en Chaco.

En este contexto, en la reunión celebrada ayer, el director de ECAE firmó convenios con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca Gonzalo Salerno y con el asesor General de Gobierno Fernando Ávila para desarrollar esta especialización en Catamarca.

“Hoy la ciudadanía no cree en el Derecho. Las instituciones y los abogados estamos para que el Derecho se ponga en acción. El Derecho en la teoría está muy bien pero formamos para que los abogados defiendan los derechos en la práctica. Los abogados del Estado, en la medida que tengan herramientas, pueden hacer avanzar el derecho en la práctica”, aseguró.