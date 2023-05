Cristina Kirchner: "El atentado me cambió la vida"

Todavía conmovida por el atentado que sufrió el 1º de septiembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Kirchner reflexionó acerca del lamentable hecho ocurrido en la puerta de su domicilio del barrio porteño de la Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló a centímetros de su rostro, sin que saliera la bala.

"El atentado me cambió la vida. Es fuerte. Por suerte, yo no lo vi (a Sabag Montiel). Me impactó, me cambió. Tuve que tomar medidas de seguridad que antes nunca tomaba. Pero lo que más me impactó es que yo creí que esa época estaba superada", manifestó Cristina, en un mano a mano con Pablo Duggan en Duro de Domar.

La vicepresidenta advirtió que el intento de asesinato del que fue víctima "fue precedido por mucha violencia mediática" y recordó que durante años fue destinataria de "agresiones y deshumanización".

"Yo viví, como todos los argentinos de mi edad y un poco mayores, una etapa en la que el enemigo era suprimido. Esto viene desde el fondo de la historia. Arrancó con Dorrego, me parece. Pero en la historia del peronismo, las bombas del '53, los bombardeos en la Plaza de Mayo, los fusilamientos del '56, y todo lo que vino después, que fue la supresión del enemigo, matándolo, torturándolo y desapareciéndolo, yo estaba absolutamente convencida de que había perecido con el triunfo del alfonsinismo. Pero eso volvió el 1 de septiembre", concluyó la vicepresidenta.

"Soy capaz de perdonar"

Cristina aseguró que es "capaz de perdonar" a sus agresores, aunque reconoció que no sabe si todavía está preparada para hacerlo.

"Soy capaz de perdonar, sí, claro. No sé todavía si lo perdonaría, porque pienso que hay algo más atrás de eso, No creo en la espontaneidad, creo que hubo premeditación. Como se comprobó en estos grupos, que no eran espontáneos, que eran financiados", expresó la vicepresidenta.

"Todas las semanas iban a la puerta de mi casa, un grupo de gente que bajaba de una Traffic, a gritar, a insultar... Bajaban con un parlante, ponían marchas militares... Y después del 1º de septiembre desaparecieron todos. ¿Cómo no querés que crea que fueron planificados, premeditados, financiados?", agregó.