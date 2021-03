Cristina Kirchner renunció a su sueldo como Vicepresidenta; cobrará sus dos pensiones y pagará Ganancias

La vicepresidente Cristina Kirchner informó este miércoles que renunciará a su sueldo tras haber sido notificada por la ANSES de que le será restituida su asignación vitalicia como ex mandataria. A través de una carta dirigida al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, la ex jefa de Estado también anunció que renunciará al privilegio de no pagar ganancias, ya que su haber goza del mismo privilegio que los magistrados de la Corte Suprema.



Fuentes cercanas a la ex presidente, aseguraron que se trata de una “decisión política” ya que “no se está adecuando a un dictamen judicial sino que le corresponde su sueldo como vice”. En ese sentido, destacaron que Cristina Kirchner cobrará sus haberes como ex presidente y la pensión de su difunto esposo Néstor Kirchner “como cualquier jubilado”.

En el texto de la nota, CFK explica que la decisión obedece a que fue notificada de la Resolución de ANSES Nro. COM-A 02503/21 por la cual se le restituyó su asignación mensual vitalicia por haber ocupado la Presidencia de la Nación durante los periodos 2007-2011, 2011-2015.

Por otro lado, señaló que había sido “ilegítimamente privada” de ese beneficio previsional por una decisión administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, “durante la administración de Mauricio Macri”.

Además, expresó que renunciará al privilegio de no pagar el Impuesto a las Ganancias más allá de que tiene el “legítimo derecho” a no hacerlo “por asimilación legal de dichas asignaciones (jubilación y pensión) a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuestos a las ganancias”.

La ex presidenta había iniciado una demanda en 2017, tras la resolución firmada por Stanley que le impedía el doble cobro del beneficio previsional vitalicio. Cristina Kirchner reclamó entonces la devolución de la pensión del ex presidente Néstor Kirchner y las sumas retenidas en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Como el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, CFK goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la Ley 24.018. Pero la entonces diputada Margarita Stolbizer denunció que había irregularidades en el cobro de las dos pensiones, una por su mandato y otra por el de su esposo. La administración macrista entendió que tenía que elegir por una de las dos pensiones.

En su demanda, Cristina Kirchner había argumentado que se trataba de “un beneficio no contributivo especial, otorgado en reconocimiento del mérito y del honor de quienes ejercieron esos cargos y que es incompatible con el goce de toda otra jubilación, pensión, retiro o prestación, pero del régimen ordinario”.

El 29 de diciembre de 2020, el juez federal -subrogante- de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami hizo lugar al planteo de la vicepresidenta y dispuso que se habilite el pago de la pensión que le correspondía, con intereses retroactivos y sin pagar el impuesto a las Ganancias.