Cristina Pérez y su durísimo editorial contra el Gobierno

La periodista Cristina Pérez cuestionó duramente al Gobierno nacional en el editorial de su programa radial.

En el inicio de una cuarentena más estricta que busca desacelerar el aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana, Pérez cuestionó la falta de creatividad de la Nación en medio de la crisis económica que arroja indicadores peores a los de 2001.

“El Gobierno está condenando a la miseria a gran parte de la Argentina, mientras ellos siguen con sus actividades que eventualmente engorden sus arcas. Vos le ordenás a otros que se fundan en nombre de tu autoridad y que se la aguanten. Y me parece que no funcionan así las cosas en un país democrático. O no debieran funcionar así”, reflexionó la periodista.

Pérez, quien conduce además el noticiero de Telefe, protagonizó semanas atrás un tenso cruce con el presidente Alberto Fernández sobre la expropiación de Vicentin.