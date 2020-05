Cuestionan la facturación de EC SAPEM a los comercios durante los días de cuarentena

Nuevamente, la oposición cargó las tintas contra la empresa Energía de Catamarca SAPEM, por el sistema de medición de consumo de energía eléctrica y que termina afectando a los usuarios a la hora del cobro del servicio. En esta oportunidad, el diputado radical, Luis Lobo Vergara, sostuvo que la empresa estatal “habría realizado una lectura estimada en el periodo de abril y mayo a todos los usuarios del servicio eléctrico”, lo que generó que lleguen boletas que no se corresponden con el real uso que se hizo del servicio.

Para el legislador, “si bien es legal, el problema es que los comercios e industrias estuvieron cerrados. Es decir -viveza criolla de por medio-, la EC SAPEM repitió el consumo del periodo anterior (marzo), es decir, como si hubieran trabajado”. Y señaló que esta situación se desprende de la cantidad de consultas realizadas por los mismos usuarios perjudicados.

“Evidentemente, la empresa hizo valer su posición dominante y cometió un abuso de poder o está utilizando este sistema como método de recaudación ilegal” denunció.

Ante esta situación, Lobo Vergara señaló que los comerciantes e industriales deben hacer el reclamo correspondiente porque “esta situación es inadmisible” y consideró que “si los hacen pagar, deberán ser compensados con la multa establecida en el contrato de concesión”.



Respuesta a Murúa

Por otra parte, Lobo Vergara también se refirió a los cuestionamientos lanzados por el diputado oficialista, Marcelo Murúa, respecto de la postura de la oposición a las reformas planteadas por el gobernador Raúl Jalil, las cuales, en algunos casos, fueron realizadas mediante decretos.

En ese sentido, Lobo Vergara señaló que “Murúa se molesta con la oposición por tener la osadía de pensar y querer debatir ideas o propuestas y nosotros cumplimos nuestro rol con una honestidad republicana muy distinta a la del peronismo en sus distintas corrientes”.

Además, manifestó: “Acompañamos lo que consideramos que está bien y criticamos en la misma medida. No somos la escribanía del Ejecutivo. Somos un poder independiente. No podemos acompañar la creación de entes autárquicos, que no lo son, ni aprobar leyes sin estudio y debate.

Reabre el ENRE

El Directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones resolvió reanudar, a partir del 18 de mayo de 2020, la atención personalizada a los usuarios de los servicios de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales, en las oficinas centrales de calle Sarmiento 890.

La atención será en el horario especial de 8 a 12.30, y se llevará a cabo respetando todas las medidas de seguridad e higiene establecidas por el Ministerio de Salud la Provincia y los protocolos sanitarios aprobados a tal efecto. No obstante, continúan vigentes las demás vías de comunicación de reclamos.