Diputada electa cuestionó el tratamiento del Presupuesto y pidió integrar el debate

La diputada electa de Juntos por el Cambio, Silvana Carrizo cuestionó el tratamiento que recibe por estos días el proyecto del Presupuesto Provincial 2022 que envió el Poder Ejecutivo a la legislatura y confirmó que solicitó por escrito participar de la reunión de este viernes donde se analizará el mismo.

Carrizo dijo que le sorprendió el apuro del oficialismo por aprobar el presupuesto antes de que asuman los nuevos legisladores. Comentó que venía estudiando el tema con la esperanza de conformar la comisión de Hacienda. "Me sorprendió el llamado a extraordinarias del 1 al 10 de diciembre muy poco tiempo para tratar 10 proyectos. No son proyectos de declaración, por el contrario son 10 proyectos de ley muy importante y dentro de esos está el Presupuesto de la provincia que para poder analizarlo adecuadamente necesitábamos tienen que estar las ejecuciones presupuestarias y por eso la ministra no fue hoy (jueves) a la comisión de Hacienda y lo paso para mañana", remarcó la futura legisladora.

Recordó que es una obligación constitucional del Poder Ejecutivo mandar las ejecuciones presupuestarias trimestralmente a ambas Cámaras y también publicarlo en la página web del ministerio de Hacienda de la Provincia. "No se hizo ni la una, ni la otra y eso es lo que está demorando. Me sorprende la rapidez con la que están dando despacho de comisión al proyecto de Ley Impositiva, a las modificaciones del Código Tributario, donde hay reformar de artículos del código de Procedimiento Civil de Catamarca, del Código de Procedimiento Laboral de Catamarca y son cuestiones que hay que analizarlas y tomarla con la seriedad que amerita", disparó.

En ese contexto, la diputada puso en dudas la asunción de los nuevos legisladores fijada en principio para el próximo martes 9 de diciembre. "Van aprobar el presupuesto el martes y que va pasar con nosotros, los electos no vamos a sumir", se preguntó. Al tiempo que agregó que por más que el Presupuesto tenga despacho de comisión tiene un periodo de observación de 10 días.

"No veo cual sea la emergencia, me pone en duda, si hay acuerdos, hay apuros que está pasando. Cuál es la diferencia que asumamos la semana que viene los electos ya tenemos fecha de asunción el día martes 9 a las 8 de la mañana. Todos sabemos que van a cambiar las composiciones de la comisiones, hay diputados que se van y vamos a ingresar los nuevos, y en eso entre gallo y medianoche se va aprobar el presupuesto de la provincia", lanzó.

Carrizo dijo que realizó una presentación por escrito para que se le permita estar en la comisión de Hacienda cuando vaya la ministra Alejandra Nazareno. "Todavía no asumí, y por ende no me corresponde estar en una comisión, pero también es mi derecho como diputada electa saber que están tratando y por aprobar", declaró.

Además confirmo que a su pares de Juntos por el Cambio que están en la comisión de Hacienda le manifestó su de estar este viernes en la reunión cuando venga la ministra Nazareno.

"Al proyecto de Presupuesto 2022 hay tratarlo con mucha seriedad y mucho estudio. No porque tengamos la intención de trabar el presupuesto y tampoco hacer denuncias, sí saber cuáles son ejecuciones presupuestarias, las proyecciones a futuro, de donde van a venir los aportes de capital. Creo que no va haber ningún problema que poder estar. Después del 9 de diciembre el oficialismo va tener amplia mayoría en la Cámara baja por lo que no entiendo cual es el apuro. Espero que no me rechacen mi pedido me interesa estar en la discusión por el tema del presupuesto. Se están incumpliendo leyes y aquí nadie dice nada, creo que esa es la discusión que tiene que dar la oposición", concluyó.