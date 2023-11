El apoderado de LLA dijo que su acusación contra Gendarmería no fue una denuncia

El apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, aclaró este viernes ante la Justicia que la fuerza que lleva como candidato a presidente a Javier Milei en el balotaje del domingo próximo no hizo ninguna denuncia contra fuerzas de seguridad ni por fraude, y que el escrito entregado al juzgado electoral se trató de una "presentación" para "que se extremen los recaudos" en el traslado de urnas, al relativizar el contenido del texto presentado esta semana.



"Quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremaran los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad", sostuvo Viola en su declaración como testigo bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González, a la que tuvo acceso Télam.

Además, el apoderado dijo que la presentación ante la jueza María Servini en la que consignaron distintos hechos de posible fraude y en la que aludieron a Gendarmería Nacional "no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta".



Viola entregó en la fiscalía del quinto piso de Comodoro Py 2002 un escrito firmado por la hermana de Javierl Milei, Karina Milei -también apoderada de LLA- quien pidió dejar sin efecto la citación judicial hacia su persona "en virtud de que no posee ninguna información que pueda agregar", distinta a la aportada por Viola.



Karina Milei estuvo este jueves en Córdoba en el cierre de campaña de su hermano y volvió por la mañana a la ciudad de Buenos Aires, por lo cual no pudo presentarse a las 10.30, hora en la que había sido convocada a los tribunales.

Tanto ella como Viola firmaron como apoderados un escrito enviado a Servini en el cual advirtieron sobre posibles hechos de fraude en las elecciones generales que tuvieron lugar el 22 de octubre pasado, aunque ahora el apoderado minimizó el escrito y dijo que sólo se trató de una "presentación".



Se hizo -según dijo al fiscal- "con la única intención de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones" y ante "comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento".



Viola entregó al fiscal capturas de pantalla de tres posteos en redes sociales al respecto.