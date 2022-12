El Gobernador defendió a sus Ministros, habló de la oposición y de la Reforma

A modo de balance de su gestión, el gobernador Raúl Jalil (Frente de Todos) defendió el trabajo de cada uno de sus Ministros, habló del rol de la oposición y mencionó la necesidad de avanzar con la reforma de la Constitución.

Jalil dijo que entre los temas pendientes de su gestión está el acercamiento con los legisladores y principales referentes de la oposición, y lamentó la falta de diálogo en cuestiones que son elementales para la provincia.

Con respecto al desempeño de su equipo de trabajo, el jefe de estado aseguró que está “muy orgulloso de los ministros que tenemos. Me siento orgulloso de los ministros que tenemos; Eduardo Niederle, de Alberto Kozicki, de Alejandra Nazareno, Fernanda Ávila, Marcelo Murúa. Catamarca está trabajando muy bien, hemos ido haciendo cambios durante la gestión. Y reiteró en la necesidad de hacer reformas estructurales, para lo cual volvió mencionar la necesidad de construir el diálogo con todos los sectores políticos.

En declaraciones a un medio radial, Jalil afirmó “que hay que ir a una cultura del consenso y terminar con la cultura de la polémica. Para eso nosotros tenemos un gobierno abierto, a mí como gobernador me gustaría que nos pongamos de acuerdo en diez temas y que pensamos en qué hay que reformar nuestra Carta Orgánica. Lucia (Corpacci) no lo pudo encontrar y yo tampoco. Uno podría sacar una reforma constitucional con dos o tres diputados más, pero sería mejor tener puntos de acuerdo para avanzar. Me preocupa cuando en una Convención nos tratan de enemigos”.

Por otra parte, Jalil cargó duro contra los legisladores nacionales de la oposición aseveró que “van a Buenos Aires a hablar mal de Catamarca.Siguen pidiendo precisión de la fecha de las elecciones, inclusive ya me gané un asado, porque alguien de la oposición me decía que las iba a hacer en marzo y le dije 'te juego un asado'. Si las hacemos en marzo, la elección cuesta 1.000 millones de pesos. Cada provincia tiene una realidad distinta, hay varias provincias que vamos a llamar octubre”.

Finalmente, Jalil se refirió a la investigación que lleva delante de la Justicia en marco de la investigación por el crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. “He hablado tres o cuatro veces con la Policía y también la ministra (de Seguridad) está hablando con los secretarios, con el procurador y con la Cámara. Juan Carlos ha sido un gran amigo personal, sobre todo muy honesto y esperemos que se aclare lo más rápido posible. Pusimos a disposición de la Justicia toda la tecnología que hay a nuestro alcance y hablé con el ministro (de Seguridad de la Nación) Aníbal Fernández”, manifestó.

Al tiempo que agrego que “La Comisión de Evaluación ha designado más jueces por concurso o fiscales que el Consejo de la Magistratura. Es muy importante que lo incorporemos en la reforma de nuestra Constitución. No me arrepiento de haber designado a Laureano Palacios, es como tener un empleado que puede ser bueno o malo, uno no se puede hacer cargo de lo que sea. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional es la participación de la política. Hay que avanzar en una reforma del sistema judicial”, apuntó.