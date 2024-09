El Gobierno busca desescalar el conflicto con el Papa Francisco para lograr que visite Argentina

En los últimos días, el Gobierno de Javier Milei recibió críticas del papa Francisco, horas después de reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, e incluso luego de que ese encuentro haya sido calificado como "positivo". No obstante, desde el oficialismo se tomó la estrategia de evitar confrontar con el Papa para conservar un buen vínculo y conseguir que finalmente pueda elegir a la Argentina como uno de los destinos de sus giras. Desde el inicio de su gestión, el Presidente intentó cambiar la imagen previa a su asunción, cuando fue muy crítico de Francisco.

Desde ya, hubo fuertes cuestionamientos puertas adentro del Gobierno por los comentarios del sumo pontífice, pero la orden hacia afuera es de no salir al cruce. En este sentido, una de las razones de correrlo a Francisco Sánchez de la secretaría de Culto fue ubicar a Nahuel Sotelo, alguien muy cercano a la Iglesia y el arzobispado. Además, el exdiputado provincial por la Libertad Avanza es uno de los más interesados en traer al país al Papa.

Sin embargo, el viaje de Francisco a la Argentina este año es una posibilidad remota, casi descartada. Hay una oportunidad en noviembre, pero se superpone con las elecciones en Uruguay, por lo que el Papa postergaría su visita para principios del 2025. La gira del sumo pontífice por Latinoamérica incluiría a ambos países.

El otro tema que sostienen en el Gobierno es que la reunión entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el papa Francisco fue en buenos términos, incluso aseguran que hay registro fotográfico, pero que decidieron no difundirlo. Luego de las críticas que manifestó el sumo pontífice a la gestión de Milei, reconocen que pueden haberse llevado una impresión equivocada sobre la recepción positiva de parte de Francisco.

"El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso", cuestionó Francisco días atrás y generó malestar en la mesa chica del Gobierno.

El Papa dio una fuerte opinión tras ver una filmación del accionar policial en la última manifestación de las agrupaciones políticas y jubilados en el Congreso: "Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos, quizá. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no".

Durante el acto realizado en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, el Papa planteó: "El silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, y la división social abre paso a la violencia verbal, y la violencia verbal a la violencia física, y la violencia física a la guerra de todos contra todos".

En otro tramo de su discurso, el Papa cuestionó "los frutos de la prosperidad económica". "Reconozco que los empresarios crean puestos de trabajo y contribuyen a la prosperidad económica. Sin embargo, los frutos de la prosperidad económica no se reparten bien. Esta es una realidad evidente que, si no se modifica, va a engendrar peligros cada vez mayores", advirtió.