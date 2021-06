El Gobierno prorrogará la prohibición de despidos hasta fin de año

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el cual ya está redactado por el ministerio de Trabajo y está a la firma del presidente y todos los miembros del Gabinete de ministros, el Ejecutivo Nacional extendió nuevamente “la prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, dispuesta por el artículo 2° del Decreto N° 329/20 y sus sucesivas prórrogas”.



El 28 de mayo pasado, tres días antes de la fecha previa de vencimiento de la prohibición de despidos y tras discutirlo en el seno del Gabinete Económico-Social, que encabeza el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, e integran los ministros Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el Gobierno había extendido por 30 días la prohibición, hasta el 30 de junio. Ahora decidió extenderla directamente hasta fin de año.



La medida también prohibirá las “suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”.



Esta mañana, en una entrevista radial, el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, dijo que si bien la tasa de desempleo disminuyó levemente, de 10,4% en el primer trimestre, a 10,2% en el segundo trimestre del año, “tenemos sectores de actividad que son grandes demandantes de mano de obra que todavía están sujetos a restricciones, como turismo, gastronomía, espectáculos públicos”.



Las sucesivas prórrogas a la prohibición de despidos, que el gobierno dispuso originalmente en diciembre de 2019, a poco de asumir, no lograron detener el deterioro del mercado laboral, afectado no sólo por la pandemia, sino también por las duras y prolongadas medidas de restricción que el Gobierno dispuso a partir de marzo de 2020. El empleo registrado, según la medición del Ministerio de Trabajo, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cayó en 2020 en 223 mil trabajadores, por lo que pasó a ser de 11,9 millones a principios de 2021.



Y si se volviera a cerrar la economía debido, por caso, a la circulación de la variante Delta del coronavirus, señaló que el Gobierno volverá “a hacer lo mismo que hicimos durante el peor período de la pandemia, que es asistir a todo el mundo. En el peor momento de la pandemia hicimos un programa de asistencia masiva como fue el ATP para el sector formal y como el IFE para el sector informal. Esperemos no llegar a momento de restricciones de tal masividad. El escenario que prevemos es uno de restricciones temporales y focalizadas. No prevemos un escenario de restricciones totales. Pero la meta principal es mantener la salud y la vida de los argentinos. Si privilegiamos la economía no vamos a resolver nada”.