El oficialismo se refirió a la denuncia contra el dirigente radical Enrique Sir

La diputada provincial, Adriana Díaz, se pronunció sobre la denuncia por acoso y hostigamiento radicada por la concejala Alicia Paz en contra de Enrique SIr.

En este sentido, expresó: "Como vengo diciendo en diferentes oportunidades, sin hacer distinciones partidarias, estoy absolutamente convencida de que es necesaria la misma transformación que se pide hacia el conjunto de la sociedad, la que debe realizarse dentro de las fuerzas políticas, sociales y gremiales".

"Por otra parte, en este caso puedo recordar aquella vez, cuando me pronuncié a favor de las mujeres radicales y el caso de Roberto Gómez, en que Enrique Sir (hoy acusado por acoso sexual), señaló sobre mí en aquel momento: 'Me duele como afiliado a UCR que una intrusa, dirigente de un extraño partido, como Adriana Díaz, que solamente está para acusar, porque no tiene ninguna otra tarea, se meta en la vida interna de un partido' ", sostuvo.

Finalmente, envió su absoluta solidaridad y apoyo para Alicia Paz. "Confiemos en que se hará justicia", concluyó.