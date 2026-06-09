Encontraron muerto a un directivo de una empresa vinculada a Martín Menem

La muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abrió una investigación judicial destinada a esclarecer las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento. El hombre, de 46 años y nacionalidad venezolana, fue hallado muerto en su departamento ubicado en el barrio porteño de Almagro, en un caso que por el momento permanece bajo análisis de las autoridades competentes.

Osorio Peñaloza se desempeñaba como directivo y gerente de Gen Tech Argentina S.A., una firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios creada por Martín Menem. Además, ocupaba el cargo de director suplente dentro de la compañía, según la información difundida.

El hallazgo en una vivienda de Almagro

El cuerpo de Osorio Peñaloza fue encontrado en una vivienda situada sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio de Almagro. El hallazgo se produjo luego de que allegados manifestaran su preocupación al advertir que el hombre no respondía llamados telefónicos desde hacía varios días.

A partir de esa situación, se activaron las actuaciones correspondientes que derivaron en el descubrimiento del cuerpo dentro del inmueble. Desde ese momento comenzaron las tareas de relevamiento e investigación destinadas a reconstruir los hechos y determinar las circunstancias previas al fallecimiento.

El caso generó atención debido a la función que Osorio Peñaloza desempeñaba dentro de Gen Tech Argentina S.A. y a la vinculación de la empresa con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Los primeros datos de la investigación

De acuerdo con el primer reporte policial, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Ese dato forma parte de las primeras observaciones realizadas en el lugar y constituye uno de los elementos que serán evaluados junto con el resto de las pruebas que se incorporen al expediente.

Según la información publicada por distintos medios, Martín Menem se encontraba en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones iniciales relacionadas con el caso. La presencia del titular de la Cámara de Diputados fue consignada en el marco de la cobertura periodística realizada tras conocerse la noticia.

Mientras tanto, los investigadores avanzan con las medidas de rigor previstas para este tipo de situaciones, con el objetivo de reunir elementos que permitan establecer de manera precisa qué ocurrió.

Una causa caratulada como "muerte dudosa"

La investigación fue iniciada bajo la calificación de "muerte dudosa", una figura utilizada de manera habitual en aquellos casos en los que aún no se encuentran determinadas las causas concretas del fallecimiento.

Esta clasificación permite que la Justicia impulse distintas diligencias y estudios periciales antes de arribar a una conclusión definitiva sobre las circunstancias de la muerte. En ese contexto, los resultados de la autopsia aparecen como una de las pruebas centrales para el avance de la causa.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las causas del deceso y la secuencia de acontecimientos que precedieron al hallazgo del cuerpo en la vivienda de Almagro.

A la espera de los resultados periciales

La causa quedó en manos de la Justicia porteña, que ahora aguarda el resultado de la autopsia y de otras medidas de investigación ordenadas dentro del expediente.

Los informes periciales serán determinantes para establecer qué ocurrió con el directivo de Gen Tech Argentina S.A. y para definir los pasos posteriores de la investigación.

Por el momento, el expediente permanece abierto y bajo investigación. La Justicia continúa reuniendo elementos de prueba mientras espera los resultados de los estudios ordenados, que serán fundamentales para establecer qué ocurrió con Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo de la empresa Gen Tech Argentina S.A.