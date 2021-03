Escasez de vacunas: estudian tres alternativas para acelerar la inmunización

El Gobierno nacional recibió hasta ahora 4.050.540 dosis de diversas vacunas contra el coronavirus, de las que ya repartió 3.823.465, es decir que solo resta distribuir el 5,61% de los sueros disponibles. Los datos, que se desprenden de la última actualización del Monitor Público de Vacunación, exponen que la Casa Rosada está a punto de quedarse sin componentes para inmunizar a su población y cerca de Alberto Fernández analizan opciones para intentar destrabar el arribo de nuevos lotes.

Según pudo saberse de altas fuentes del Ministerio de Salud de la Nación y la Casa Rosada, por estas horas son tres los frentes de conversaciones abiertos que tiene la administración de Alberto Fernández: busca destrabar el arribo de un nuevo lote de Sputnik V; insiste para que las autoridades del laboratorio chino Sinopharm envíen los documentos necesarios para que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) apruebe el uso de esa vacuna en mayores de 60 años y sigue con atención las dificultades que tiene el laboratorio Liomont (México) para envasar las dosis de AstraZeneca que debían haber llegado a la Argentina a principios de marzo.

Las conversaciones se incrementaron en los últimos días por orden directa del Presidente. Es que si se tiene en cuenta que el Ministerio de Salud de la Nación planificó vacunar en 2021 a 23 millones de personas, al tercer mes de este año solo están inmunizados con ambas dosis menos del 2% de la población.

Ante las dificultades para cerrar nuevos acuerdos con Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y otras compañías internacionales, el Gobierno se vio obligado a encontrar soluciones en los contratos ya firmados.

El detalle de las negociaciones con Rusia por la Sputnik V

La última vez que la Argentina recibió dosis del componente “uno? de la vacuna rusa fue el 1 de marzo, cuando arribaron 702.400 unidades. Desde entonces, no hay certezas sobre cuándo podrían llegar nuevos lotes con Sputnik V que permitan continuar con la inmunización de la población. “Esta semana vamos a recibir vacunas rusas”, dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Canal 9, aunque -hasta el cierre de esta nota- no había precisiones al respecto. Fuentes de Salud le dijeron a TN.com.ar que las negociaciones son minuto a minuto y que intentan destrabar el envío de al menos un millón de dosis, o una cifra que se acerque a esa cantidad. Hasta el momento no hay vuelos de Aerolíneas Argentinas programados para Moscú.

Tal como se reveló, los incumplimientos contractuales de Rusia obedecen a que el suero solo se produce en Moscú porque el laboratorio de la India no cumple con las condiciones de calidad requeridas por el gobierno ruso.

La Argentina ya recibió 2.470.540 millones de dosis de la vacuna rusa, de las que 1.660.540 corresponden a la dosis 1 y 810.000 al componente 2. Aunque la cartera de Salud no lo informa oficialmente, ya se habrían aplicado más del 60% de estas dosis.

La última vez que el país destrabó el envío de sueros rusos fue cuando la asesora presidencial Cecilia Nicolini viajó a Rusia para conocer el estado de las entregas. A su presencia, se sumó un llamado de Alberto Fernández a Putin que no fue público. “Por el momento no se analizó enviar a nadie, pero no lo descartamos”, dijeron en Salud.

Pedido al laboratorio Sinopharm

En el Ministerio de Salud de la Nación también trabajan para que las autoridades del laboratorio chino Sinopharm envíen los documentos necesarios para que la ANMAT pueda aprobar la utilización del suero en personas mayores de 60 años. “Tenemos expectativas de que esos papeles puedan llegar pronto y comenzar a utilizar el suero en ese grupo etario”, reconocieron.

La falta de aplicaciones en personas mayores de 60 años es otra de las prioridades a resolver. Hasta el momento, solo fueron vacunadas con al menos una dosis 733.704 integrantes de este grupo etario, un número bajo si se tiene en cuenta que el propio Gobierno estimó esta población en más de 7 millones de personas.

El gobierno de Alberto Fernández espera que la próxima semana lleguen a la Argentina tres millones de dosis de la vacuna china Sinopharm, que por ahora se utiliza en docentes y personas de entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo. La Argentina ya recibió un millón de sueros de esta vacuna que se desarrolla en Beijing. Al igual que la vacuna rusa, la china requiere dos dosis que deben aplicarse con 21 a 28 días de diferencia. Puede transportarse y almacenarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados.

Problemas en la fábrica de México por la AstraZeneca

Para los primeros días de marzo, la Argentina debía recibir las primeras dosis de las 22 millones de unidades de la vacuna de AstraZeneca-Oxford. La sustancia activa de este suero se envía desde la planta que el laboratorio mAbxience biotech posee en la Argentina y luego el proceso se culmina con el envasado de las vacunas en la fábrica de Liomont, en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en México.

Sin embargo, esta última compañía tiene inconvenientes para hacerse de insumos críticos que forman parte del proceso de envasado. Aunque las fuentes manejan un gran hermetismo, una medida de la administración de Joe Biden -que impidió la exportación de insumos de vacunas- afectó la producción.

“Es algo ajeno que no pensábamos enfrentar, pero estamos siguiendo con atención la evolución del caso. Tenemos expectativas y creemos que puede solucionarse pronto, estamos en contacto permanente con los responsables de ambas producciones”, le dice a este medio una funcionaria cercana a la ministra de Salud Carla Vizzotti. Hay un fuerte malestar en el Gobierno por esta situación. De hecho, pocos días atrás desde esa cartera se comunicaron con el empresario Hugo Sigman para saber cuándo podría llegar las dosis. La respuesta no terminó de conformar. (Fuente TN)