Fernández criticó a los candidatos de la oposición que se desligan del gobierno de Macri

El presidente Alberto Fernández destacó la unidad del Frente de Todos, "siempre en favor de los que menos tienen, de los postergados", aún cuando existan "miradas diferentes", y la contrapuso a lo que sucede en el espacio opositor de Juntos por el Cambio, en el que los candidatos comienzan su campaña diciendo que no fueron parte del Gobierno de Mauricio Macri.



"Veo candidatos de la provincia de Buenos Aires que comienzan su campaña diciendo 'yo no estuve en el gobierno de Mauricio Macri'. Impactante", dijo el mandatario al encabezar un acto en la Isla Maciel, en el partido de Avellaneda, donde se lo vio junto a los máximos dirigentes de la alianza gobernante.



Agregó que en el Frente de Todos existe unidad en reivindicar "lo que se hizo, aún con miradas diferentes, siempre en favor de los que menos tienen, de los postergados y desposeídos".



El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque en la cámara baja, Máximo Kirchner; y el ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi.



Junto a ellos estaban también los precandidatos a diputados por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, por la provincia de Buenos Aires, y el postulante para la ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro.



El Presidente destacó que aún "con una pandemia de por medio" como la del coronavirus, que comenzó tres meses después de su llegada al poder, el Gobierno no frenó las obras en marcha sino que las continuó y comenzó otras nuevas.



"La pandemia dejó al descubierto que había muchos que necesitaban esas obras y que no podían esperar", completó el mandatario, quien recordó que cuando asumió había hospitales sin terminar y hubo que hacerlo para poder hacer frente a la demanda sanitaria en el marco de la pandemia.



En el barrio Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda, Fernández entregó la vivienda número 20.000 de su gestión de gobierno, en el marco del Plan Hábitat Integral que prevé para fin de año tener en ejecución más de 100 mil hogares y la entrega de 30.000 viviendas en todo el país.



Acompañado por la vicepresidenta y el resto de la dirigencia y precandidatos, Fernández consideró que el anterior gobierno macrista, hoy aglutinado en Juntos por el Cambio, "cree que el mercado resuelve más que un Estado presente", tal como quedó demostrado en lo que no se hizo y que debió hacer o continuar el Gobierno del Frente de Todos desde que asumió, en diciembre de 2019.

Tampoco "creían que las universidades", decían que "no estaban hechas para hijos de trabajadores, que no podían llegar a la universidad, eso decían públicamente", dijo el Presidente en relación a dichos de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

También invitó a los argentinos: "Vayan y miren, y si encuentran alguna medida de las que tomamos que haya sido en perjuicio del pueblo, vengan y díganmelo".

El jefe de Estado expresó además su "orgullo" por "los dos bonaerenses que encabezan la lista de candidatos a diputados del FdT", en referencia a Tolosa Paz y Gollan, y reivindicó que no existe diferencia entre el peronismo y el kirchnerismo, al afirmar que "nunca conoció a alguien más peronista que Néstor" Kirchner y que "el gen peronista Cristina lo tiene bien arraigado".