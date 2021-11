Gabriel Kunz, concejal de Juntos por el Cambio, fue denunciado por alquilar autos y después venderlos

Gabriel Kunz, concejal del partido bonaerense de Berazategui por Juntos por el Cambio, fue denunciado por varias personas que aseguraron que, a través de una empresa de logística, les ofreció alquilar sus autos y camionetas pero después los estafó al venderlos a terceros.

Aparentemente, la empresa de la que Kunz era "empleado" ofrecía "alquilar autos y camionetas para derivarlos a logística, y a sus dueños darles una parte de su dinero por mes".

"Los que dejaron los autos y camionetas, hay por lo menos diez denuncias, no se dieron cuenta que a los pocos días les vendían los vehículos", aseguró.

Miguel Padula, uno de los denunciantes, declaró que "en septiembre de 2019, estaba buscando trabajo y apareció en Facebook un aviso de que pedía camioneta para logística".

"Me explican cómo era el trabajo, que iban a necesitar camioneta sin chofer, que me iban a pagar 65 mil pesos por mes... que hasta que ellos me consiguieran trabajo en alguna empresa de logística yo me hiciera cargo del seguro y que después ellos se hacían cargo de todo. La dejé el 8 de septiembre y el 14 ya la habían vendido", relató.

A partir de la denuncia, y con "unos datos que aportamos a la fiscalía", la víctima contó que "encontraron que Kunz estaba relacionado con un conocido pirata del asfalto".

Otra denunciante, de nombre Ana Amaya, contó: "Firmamos el contrato junto con él y la secretaria, y quedamos que en el mes siguiente íbamos a cobrar el pago de lo que habíamos firmado. Después vimos una publicación en Facebook donde vendían mi camioneta. El comisario de la DDI de Moreno hizo su contacto y vio que el auto de ella lo habían vendido en Tigre, y la última camioneta que me faltaba a mí se la vendieron a una pareja en Alejandro Korn".

Gabriel Kunz tuvo dos mandatos de concejal y llegó a ser la mano derecha de María Eugenia Vidal. Cuando asumió como gobernadora no dudó en designarlo, desde el 1º de enero de 2016, como Director Provincial de Deporte Social y Clubes de Barrio en el marco de la Subsecretaría de Deportes bonaerense.

En simultáneo, mantuvo su puesto en la Ciudad de Buenos Aires, como Profesor en la Asignatura Educación Física, interino, con 30 horas cátedra, de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano, donde recién renunció el 20 de marzo de 2017.