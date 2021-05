Guerrero opinó sobre la denuncia por abuso sexual contra Zelaya: "el sistema político no puede mirar para otro lado"

La presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero, se refirió a la denuncia por abuso sexual que realizó una abogada tucumana contra el presidente del CD de la Capital circuito 3, Daniel Zelaya.

El comunicado:

El abuso sexual contra la infancia es un delito aberrante. Cuando una denuncia penal por este tipo de delito, pesa contra un funcionario público, el sistema político no puede -ni debe- mirar para otro lado.

Tampoco hacer de cuenta que la denuncia no existe. No puede ser argumento válido que la acción penal haya sido considerada prescripta, o si la Ley 27.206, o su antecesora la 26.705 (denominada Ley Piazza) son o no aplicables.

Los políticos y las políticas no somos jueces, y respetamos el principio de inocencia, de profunda raigambre constitucional. Pero debemos exigir que las denuncias sean investigadas.

Porque está en juego el derecho de una persona que, al tiempo de los hechos que denuncia, era una niña de apenas 8 años, que no pudo acceder a la Justicia por su especial condición de vulnerabilidad.

El Poder Judicial (en este caso, de Tucumán) debe actuar con perspectiva de derechos humanos y de género. La Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para) así lo exigen, y tienen jerarquía constitucional en el sistema jurídico argentino.

Anhelamos que la Justicia se haga cargo, de lo que por mandato constitucional le corresponde.

Ramonas

Es espacio de mujeres radicales Ramonas, también se expresaron sobre la denuncia:

"Con estupor vemos nuevamente un caso de denuncia de abuso sexual que alcanza al Pte. del Concejo Deliberante de la ciudad capital.

Lamentamos la situación de extrema vulnerabilidad que tiene que atravesar la víctima. Consideramos que se debe revisar al interior de la política para tener candidatos y representantes que esten a la altura de los cargos que detentan, da la impresión que estos casos no generan la empatía y sensibilidad de la clase política que mira para otro lado.

Desde nuestro espacio solicitamos que la persona denunciada tome la licencia correspondiente hasta tanto la justicia se expida.

Recuperar la confianza de los/ las catamarqueños/as va más allá de las palabras, tiene que estar acompañado con acciones. Y entre esas acciones tiene que estar la sanción del proyecto de Ficha Limpia. Hoy necesitamos dar mensaje claro que la Política no es sinónimo de Impunidad".