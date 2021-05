Denunciaron por abuso sexual al concejal Daniel Zelaya

Una mujer de la provincia vecina de Tucumán denunció al presidente del CD de la Capital circuito 3, Daniel Zelaya, por abuso sexual con acceso carnal. Según relata la denunciante, en el momento del delito ella tenía 8 años recién cumplidos, mientras que Zelaya tenía 16 años.

La joven tucumana manifestó en el relato de los hechos que la familia del edil era muy cercana a la suya porque eran vecinos, por lo cual ella era amiga de las primas de Zelaya, quienes tenían entre 7 y 9 años de edad. Por este motivo, la denunciante concurría habitualmente a jugar en la casa de los padres del concejal.

El abuso sexual con acceso carnal comenzó en 1996 y se prolongó por dos años, según contó la joven. En este sentido, también comentó que el abuso empeoraba y se intensificaba de manera progresiva, mientras Zelaya la manipulaba y amenazaba.

Además, la denunciante relató que el concejal la trataba de mentirosa delante de su familia y controlaba que no contara nada a sus padres. "Nunca le conté a mi mamá porque ella lo quería mucho y aparte yo pensaba que no me iba a creer", señala. Según la joven, Zelaya le hacía regalos a su mamá y se comportaba de manera simpática para agradarles y que no desconfiaran.

"Los abusos continuaron hasta que egresó del colegio a fines de 1997 y se fue Catamarca a estudiar abogacía", agrega.

Finalmente, la denunciante indica que hace un año y medio comenzó a hacer terapia. "Hace tres meses atrás salió el tema los abusos en mis sesiones, me daba un poco de vergüenza, pero yo lo tomaba como al pasar, como si fuera que ya lo había superado. Mi psicólogo me hizo dar cuenta de que fue algo grave y que tenía que contarle a mi mamá. Ella me dijo que haga la denuncia", expresó.

La denuncia penal a la cual pudo acceder diario LA UNIÓN se encuentra en la etapa inicial. Si bien, la denunciante es abogada, a su defensa la llevará adelante otro asesor legal.