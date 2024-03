Jalil y el aumento de la cuota del IPV: "Pedí un estudio más profundo"

Otro de los temas calientes, el que genera movilizaciones sociales y un debate sobre lo apropiado del incremento, en función de las condiciones de las viviendas, es lo referido al aumento de la cuota del IPV. En este sentido Raúl Jalil indicó que la medida sigue en estudio.

Así lo indicó en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, donde aseguró que no hay definición y todo es materia de análisis. “El tema de las cuotas del IPV, le he pedido al ministro Fidel Sáenz que hagamos un estudio más profundo de la situación económica de quienes viven ahí. Creo que nosotros tenemos que subsidiar a la demanda, que significa subsidiar al que no puede pagar”.

Luego y aclarando más, dijo que habló con “algunos Intendentes, con el Ministro, y se va a hacer un estudio para el mes que viene para que los que puedan pagar abonen, los que no puedan no lo hagan, siempre que no supere un 15 o 20% del salario”.

Jalil, no obstante esto, defendió la política de vivienda de la Provincia y por esos sostuvo que “tenemos que seguir construyendo viviendas. Vamos a seguir construyendo. Tenemos un plan de 2 mil viviendas que tenemos que terminar, algunas con fondos provinciales, otras con nacionales”.