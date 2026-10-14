Jalil avanza en Australia con una agenda minera para atraer inversiones para Catamarca

El gobernador Raúl Jalil desarrolla una agenda de trabajo en Australia con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y productivas con el país oceánico, promover nuevas inversiones y ampliar las posibilidades de cooperación en actividades vinculadas con la minería. Durante su primera jornada de visita a Brisbane, el mandatario catamarqueño mantuvo una serie de encuentros con autoridades políticas, referentes académicos y representantes de empresas del sector, acompañado por el embajador argentino, Máximo Gowland.

La agenda estuvo orientada a presentar las características de la actividad minera de Catamarca y las oportunidades que ofrece la provincia para el desarrollo de proyectos vinculados con el cobre y el litio. Al mismo tiempo, las reuniones buscaron avanzar en iniciativas de capacitación para trabajadores y en la posibilidad de establecer programas técnicos relacionados con distintas áreas de la industria minera.

Los contactos desarrollados en Brisbane forman parte de una estrategia de vinculación con instituciones y compañías que tienen experiencia en el sector. En ese marco, la agenda incluyó reuniones en el Parlamento de Queensland, encuentros con autoridades universitarias y conversaciones con representantes de empresas mineras que mantienen proyectos o analizan posibilidades de desarrollo en Catamarca.

La visita también contempla la continuidad de los contactos durante las próximas jornadas, con reuniones previstas con instituciones dedicadas a la investigación energética y la formación técnica, además de compañías con presencia e inversiones en la provincia.

Reuniones en el Parlamento de Queensland

Uno de los puntos centrales de la primera jornada fue la visita de Jalil al Parlamento de Queensland, donde mantuvo reuniones con legisladores y representantes vinculados con el desarrollo de las relaciones entre Australia y América Latina.

En ese ámbito, el gobernador se reunió con los diputados Jon Krause y Joe Kelly, copresidentes del Grupo de Amistad Parlamentaria con América Latina. Los encuentros se inscribieron en el propósito de fortalecer los vínculos institucionales y productivos, con especial atención a las posibilidades de cooperación en materia minera.

También participaron de las reuniones Doug Aitken y autoridades del Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland. Esta institución brinda asesoramiento para el desarrollo de proyectos mineros en América Latina, por lo que su participación se relaciona con las posibilidades de intercambio de conocimientos y acompañamiento técnico para iniciativas del sector.

La presencia de representantes parlamentarios y universitarios permitió ampliar la agenda más allá de los contactos estrictamente empresariales. El objetivo general de la visita comprende tanto la búsqueda de inversiones como el fortalecimiento de relaciones que puedan favorecer el desarrollo de proyectos productivos y la capacitación en actividades mineras.

Oportunidades de inversión en cobre y litio

Durante su visita al Parlamento de Queensland, el gobernador también mantuvo un encuentro con autoridades de la minera BHP, representada por Dinesh Bishop, Sergio Lorenzo y Jess McPhillips.

En la reunión, Jalil presentó el panorama de la actividad minera en Catamarca y expuso las oportunidades de inversión que ofrece la provincia en dos recursos considerados centrales dentro de la agenda de trabajo: el cobre y el litio.

La presentación estuvo orientada a dar a conocer las posibilidades de desarrollo del sector minero catamarqueño y establecer un canal de diálogo con representantes de una compañía minera internacional. El contacto con BHP se sumó a los encuentros institucionales y académicos desarrollados durante la jornada, dentro de una agenda que procura fortalecer las relaciones productivas entre Catamarca y Australia.

Las conversaciones con las autoridades de la empresa forman parte de los esfuerzos para promover nuevas inversiones y ampliar el interés por los proyectos mineros provinciales. En ese contexto, el cobre y el litio ocuparon un lugar destacado por las oportunidades que fueron presentadas durante el encuentro.

Greenwing y el desarrollo de los proyectos de litio

La agenda de Jalil en Brisbane incluyó, además, una reunión con Peter Wright, director de la firma Greenwing, con quien dialogó sobre los proyectos de litio que la compañía tiene en marcha en Catamarca y las posibilidades para su desarrollo futuro.

El encuentro permitió abordar la situación de las iniciativas de la empresa en la provincia y conversar sobre sus perspectivas. De esta manera, la agenda contempló tanto la presentación general de las oportunidades mineras ante compañías internacionales como el seguimiento de proyectos concretos vinculados con el litio.

La reunión con Greenwing se inscribe en el objetivo de fortalecer las relaciones productivas con Australia y promover condiciones para que las iniciativas mineras puedan avanzar. La conversación sobre los proyectos en marcha y sus posibilidades futuras constituyó uno de los componentes empresariales de la primera jornada de trabajo.

En conjunto, los contactos con BHP y Greenwing reflejan la atención puesta en dos dimensiones de la agenda minera provincial: la presentación de oportunidades de inversión en cobre y litio y el diálogo sobre proyectos de litio que ya se encuentran en desarrollo en Catamarca.

Capacitación técnica y formación

Además de la búsqueda de inversiones, uno de los ejes de la visita es fomentar programas de capacitación en actividades vinculadas con la minería. La agenda contempla reuniones con instituciones y empresas que trabajan en formación técnica, con la intención de explorar posibilidades de cooperación en una amplia gama de actividades relacionadas con la industria.

En ese marco, se anunció una próxima reunión con representantes de Mining Skills Australia, empresa que desarrolla diversos tipos de programas técnicos y de capacitación para diferentes áreas del sector minero.

El contacto apunta a incorporar a la agenda provincial la experiencia de una organización dedicada a la formación de capacidades técnicas. Su participación se vincula con el objetivo general de promover programas de capacitación y fortalecer las relaciones productivas con Australia.

La formación constituye, de este modo, uno de los componentes de la agenda que acompaña la búsqueda de inversiones. Las reuniones no se limitan a presentar las oportunidades mineras de Catamarca, sino que también procuran establecer vínculos con actores que desarrollan actividades de capacitación especializadas para la industria.

Energías renovables

La agenda del gobernador tendrá continuidad con una reunión con autoridades del Centro de Investigación de Hidrógeno y Energías Renovables de la Universidad de Queensland Central. Este encuentro ampliará el recorrido institucional hacia el ámbito de la investigación y las energías renovables. La reunión forma parte de las actividades previstas durante la visita a Australia, junto con los contactos empresariales y las conversaciones relacionadas con la capacitación técnica minera.

La inclusión de este centro de investigación en el programa de trabajo suma un componente energético a la agenda bilateral. De acuerdo con las actividades previstas, Jalil también mantendrá un encuentro con representantes de Río Tinto, empresa que cuenta con proyectos e inversiones en Catamarca.

La reunión con la compañía permitirá dar continuidad al contacto con actores empresariales vinculados con el desarrollo minero provincial, dentro de una agenda que combina la presentación de oportunidades de inversión, el intercambio institucional y la búsqueda de cooperación técnica.