Jalil se comprometió con la intersindical a no enviar esta semana la reforma a la Legislatura

Luego de que el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) solicitara al Gobierno que no envíe aún el proyecto de reforma del Estado, donde se incluye a la reforma laboral de los estatales catamarqueños, el gobernador Raúl Jalil los convocó ayer, para tratar de acercar posiciones.

Producto de ese encuentro, el mandatario se comprometió a no enviar la iniciativa a la Legislatura esta semana como lo había anunciado, pero de igual manera, los gremios no quedaron conformes y no descartan que se convoque a una nueva movilización para el próximo viernes.

En la reunión, que se realizó en el Centro de Innovación de la Capital y contó con la presencia de los ministros de Gobierno, Jorge Moreno, y de Hacienda Pública, Sebastián Véliz, el Gobierno entregó a los gremios un nuevo proyecto de la reforma, para que los gremios la analicen y den su parecer, en un nuevo encuentro que se realizará el próximo martes.

En diálogo con LA UNIÓN, el titular de ATE, Ricardo Aredes, comentó que hoy, la intersindical volverá a reunirse para terminar de analizar la propuesta del Gobierno y decidir cuáles serán los pasos a seguir. “No ha sido muy fructífera la reunión, más allá de extender una semana más la presentación del proyecto en la Legislatura, ya que pidieron que nos reunamos nuevamente el martes. Nosotros vemos que hay cosas que están muy apresuradas y no se las puede tomar de esta manera a las cuestiones de fondo”, señaló el gremialista.

Respecto del borrador del proyecto de ley que les entregó el Ejecutivo, el titular consideró que tiene “muchas modificaciones y por eso, nosotros le pedimos tiempo para ver y analizarlo”. En esa línea, recordó que el primer borrador entregado por el Gobierno “tenía 14 artículos y hoy ya son 24 artículos los que tiene el proyecto. Son un montón de cosas que hay que analizarlas bien”.

“Hay cosas que no quedan claras, no hay certezas y lo de mandarlo rápido a la Legislatura nos parece que quieren poner como urgencia algo que no es urgente. Por eso, ahora vamos a terminar de evaluar con la intersindical si vamos a ir o no a esa reunión del martes y, probablemente, pidamos que se extienda para más adelante”.

Consultado respecto de si en el proyecto del Ejecutivo se establece con claridad si la movilidad laboral será compulsiva a o no, el titular de ATE respondió que “en algunos casos, se dice que no va a ser compulsiva, pero tiene cosas que en la práctica pueden ser compulsivas”.