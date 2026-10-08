Jalil destacó el avance de la minería en la Puna y la agenda común de las provincias

El acto de clausura del 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica reunió al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a sus pares de Jujuy, Carlos Sadir, y Mendoza, Alfredo Cornejo, además del vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.

La presencia conjunta de autoridades provinciales reflejó el alcance de una actividad que concentra el interés de empresas, comunidades, gobiernos y delegaciones provenientes de distintos países. En ese marco, el encuentro se convirtió en un espacio para poner en perspectiva el potencial minero argentino, con especial atención en dos recursos: litio y cobre.

La participación de representantes de distintos sectores permitió abordar la minería desde una mirada vinculada tanto a las oportunidades de inversión como a sus efectos sobre las economías regionales. El intercambio también puso de relieve la necesidad de avanzar a partir de la articulación entre los distintos actores involucrados en la actividad.

La articulación entre provincias como eje

Durante la jornada, Jalil puso en valor el trabajo conjunto desarrollado a través de la Mesa del Litio, al tiempo que destacó la incorporación de Mendoza a la Mesa del Cobre. Para el mandatario catamarqueño, estos espacios de coordinación representan una herramienta para profundizar una agenda común entre las provincias.

El gobernador también vinculó esa articulación con resultados concretos en materia de empleo y proveedores, dos aspectos centrales dentro del desarrollo de la actividad minera. La expansión del sector, según lo expresado durante el encuentro, aparece así relacionada no solamente con la producción de recursos, sino también con la generación de oportunidades alrededor de la actividad.

En ese sentido, Jalil sostuvo: "La minería ya es una realidad en nuestra Puna gracias al trabajo conjunto de las comunidades, los gobiernos y las empresas. Estamos en un punto de inflexión para el crecimiento de la actividad en nuestra región".

La definición coloca a la Puna en el centro de una dinámica en la que confluyen las comunidades, el sector empresario y los gobiernos, con una perspectiva orientada al crecimiento de la actividad.

Litio, una región que busca mostrar su potencial

Carlos Sadir también destacó el valor del seminario como espacio para exhibir las capacidades del país y, particularmente, de las provincias que integran la región del litio.

El gobernador jujeño señaló que el evento "permite mostrar todo lo que es la Argentina, la región del Litio que componen Catamarca, Salta y Jujuy, el potencial que tenemos y, obviamente, la presencia multitudinaria acá en este evento muestra el interés que hay en el sector de la minería".

La referencia a Catamarca, Salta y Jujuy remarcó el carácter regional de la actividad vinculada al litio. A la vez, la participación multitudinaria mencionada por Sadir fue presentada como una expresión del interés que genera el sector minero.

En este escenario, el seminario funcionó como un punto de encuentro para una actividad que involucra a actores de distintas procedencias y que encuentra en la articulación provincial uno de sus ejes de desarrollo.

Inversiones, empleo y proveedores, con cuidado ambiental

Durante el panel, los mandatarios coincidieron en señalar tres aspectos vinculados al desarrollo de la minería: inversiones, empleo y proveedores. Estos elementos fueron planteados junto con un criterio específico: el cuidado ambiental.

La combinación de crecimiento económico y consideración ambiental atravesó las intervenciones de los gobernadores. La discusión sobre el futuro de la minería quedó así vinculada tanto con la capacidad de atraer inversiones y generar actividad económica como con la necesidad de contemplar el impacto sobre el ambiente.

La agenda expuesta durante el encuentro mostró, de este modo, una actividad que involucra múltiples dimensiones: la presencia de empresas, la participación de comunidades, el rol de los gobiernos y el interés de delegaciones de distintos países.

El cobre, la experiencia minera y el desafío ambiental

Al cierre del encuentro, Alfredo Cornejo destacó la experiencia de la región en materia minera y puso el foco en el potencial que representa el cobre. Su intervención incorporó, además, una cuestión que atravesó el panel: la necesidad de compatibilizar el desarrollo minero con el cuidado ambiental.

La incorporación de Mendoza a la Mesa del Cobre, destacada previamente por Jalil, amplía el marco de articulación provincial hacia otro de los recursos señalados como relevantes dentro del potencial minero argentino.

Así, el cierre del 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica dejó planteada una agenda en la que litio y cobre aparecen vinculados con inversiones, empleo y proveedores, mientras la coordinación entre provincias, comunidades, gobiernos y empresas ocupa un lugar central.

El encuentro también exhibió el interés que despierta la minería argentina y, particularmente, el potencial de la región del litio integrada por Catamarca, Salta y Jujuy. Sobre ese escenario, las autoridades provinciales coincidieron en señalar que el crecimiento de la actividad debe avanzar acompañado por criterios de cuidado ambiental, en una agenda que combina desarrollo minero y articulación entre los distintos actores involucrados.