Jalil gestionará crédito al 18% anual para los proveedores mineros de Tinogasta

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión con representantes de la Cámara de Producción, Provisión y Servicios Mineros de Tinogasta (CAPROMITI) y de la empresa Zijin-Liex, con el objetivo de avanzar en una agenda de diálogo y trabajo conjunto orientada a fortalecer la participación de los proveedores locales en la actividad minera. Durante el encuentro se abordaron las necesidades del sector y las posibilidades de generar nuevas oportunidades para las empresas que ofrecen bienes y servicios vinculados a la producción minera.

La reunión se inscribe en una línea de trabajo destinada a promover una mayor integración de los proveedores del Oeste catamarqueño en la cadena de valor de la minería. En ese marco, el mandatario provincial recibió los pedidos y planteos de los representantes empresariales y acordó continuar trabajando de manera articulada para avanzar en alternativas que permitan ampliar las oportunidades de participación de las firmas locales.

Junto con el gobernador estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros; y la directora de Promoción y Responsabilidad Social Minera, Yesica Yornet. La participación de los funcionarios acompañó el diálogo con los representantes del sector privado y permitió abordar las demandas de los proveedores mineros en el marco de una agenda de trabajo compartida.

Línea de financiamiento con una tasa diferencial

Uno de los principales anuncios del encuentro fue la decisión de Raúl Jalil de gestionar ante el Banco Nación una línea de financiamiento con una tasa diferencial del 18% anual, destinada a facilitar el acceso al crédito de los proveedores mineros.

La propuesta apunta a brindar una herramienta financiera que permita a las empresas locales contar con mayores posibilidades de inversión para responder a los requerimientos de la actividad. El acceso al financiamiento constituye uno de los aspectos contemplados en la iniciativa, que busca acompañar las necesidades de equipamiento y recursos materiales de los proveedores que trabajan con el sector minero.

De acuerdo con lo planteado durante la reunión, la línea de crédito estaría orientada a facilitar la adquisición de distintos elementos necesarios para el desarrollo de las tareas y la prestación de servicios. Entre las inversiones previstas se encuentran:

Camiones, destinados a atender las necesidades de transporte y logística.

Camionetas, para responder a los requerimientos operativos de las empresas.

Equipamiento necesario para desarrollar las actividades vinculadas a la provisión de bienes y servicios.

Otros elementos que permitan a los proveedores contar con los recursos requeridos para responder a las demandas de la actividad minera y de las empresas del sector.

La gestión anunciada ante el Banco Nación busca, de esta manera, generar condiciones que faciliten la inversión de los proveedores y les permitan fortalecer sus capacidades para atender las exigencias de una actividad que requiere distintos tipos de bienes, servicios y recursos operativos.

La tasa diferencial del 18% anual constituye el principal dato de la herramienta financiera anunciada por el gobernador. No obstante, la iniciativa fue presentada como una gestión que se realizará ante la entidad bancaria, por lo que el anuncio se centra en avanzar con esa alternativa de financiamiento para el sector.

Más inversiones para ampliar la participación local

La propuesta de financiamiento forma parte de un objetivo más amplio: fortalecer las capacidades de los proveedores catamarqueños y promover su incorporación a la cadena productiva minera. La intención es que las empresas locales puedan mejorar sus recursos y ampliar sus posibilidades de participación en las distintas demandas que genera la actividad.

En ese sentido, la adquisición de vehículos y equipamiento aparece como un componente importante para acompañar el desarrollo de los proveedores. Contar con esos recursos puede resultar necesario para responder a los requerimientos de las empresas mineras y ampliar la capacidad de prestación de servicios en el ámbito provincial.

La iniciativa también apunta a promover nuevas inversiones y generar mejores condiciones para que un mayor número de empresas catamarqueñas pueda incorporarse a la cadena de valor. El planteo contempla, por lo tanto, tanto el fortalecimiento de los proveedores que ya participan de la actividad como la posibilidad de ampliar la presencia empresarial local en el sector.

El Gobierno provincial busca avanzar en este objetivo mediante el diálogo con las cámaras empresariales y las compañías vinculadas a la minería, atendiendo los planteos de los proveedores y procurando alternativas que acompañen sus necesidades. La reunión con CAPROMITI y Zijin-Liex se desarrolló dentro de esa perspectiva de trabajo articulado.

CAPROMITI destacó la predisposición al diálogo

Al finalizar el encuentro, desde la Cámara de Producción, Provisión y Servicios Mineros de Tinogasta agradecieron al gobernador Raúl Jalil por su predisposición al diálogo. Además, destacaron que la entidad está integrada por referentes empresariales de Tinogasta y Fiambalá, dos localidades del Oeste catamarqueño.

La composición de la cámara reúne a representantes empresariales de ambas ciudades y le permite canalizar los planteos y necesidades de los proveedores vinculados a la actividad minera. En la reunión, esos representantes pudieron presentar sus pedidos ante las autoridades provinciales y avanzar en el intercambio sobre las alternativas para fortalecer su participación en el sector.

El agradecimiento expresado por CAPROMITI puso de relieve la importancia que la entidad atribuye a la apertura de espacios de diálogo con el Gobierno provincial. La continuidad de esas conversaciones quedó planteada como parte de una agenda de trabajo conjunta, con el propósito de generar nuevas oportunidades para las empresas de la región.