Jalil señaló que no se habilitarán los boliches, pero se los subsidiará

En los últimos días, representantes de boliches solicitaron al Gobierno ser habilitados para las fiestas de Navidad y año nuevo, pero ayer el gobernador Raúl Jalil dejó en claro que no se puede acceder a ese pedido. Como aliciente, señaló que la Provincia subsidiará a los dueños de los boliches para atenuar la crisis que atraviesa ese sector.

En diálogo con Radio V.V, el mandatario señaló que “hablamos con la gente encargada de los boliches y se ha decido que no los vamos a habilitar para Navidad, pero sí lo vamos a subsidiar” y solicitó el apoyo de los COE departamentales: “Les pido a los intendentes que sigamos ese camino”.

En ese sentido, también se dirigió a la ciudadanía y le pidió extremar los cuidados y evitar reuniones con gente ajena a su entorno familiar. Además, pidió la colaboración a la población en extremar los cuidados con el fin de pasar las fiestas sin complicaciones: “Le pido a la gente que en Navidad y Año Nuevo nos cuidemos, que se junte poca gente y que no sea en un lugar cerrado, para que tengamos unas buenas fiestas y no tenga mucho trabajo también el sector Salud, que ya viene trabajando en el Hospital Malbrán”.

“La Navidad es para estar en la familia. Las costumbres se cambiaron, pero Navidad es para estar con la familia. Es bueno que la pasemos con los seres queridos y tranquilos”, concluyó.



Firogrífico de Chumbicha

Consultado sobre la situación del frigorífico de Chumbicha, el gobernador se mostró escéptico respecto del éxito que podría tener el emprendimiento tal como se lo concibió y dijo que, por su tamaño, se debería dedicar solamente a los cabritos y ovejas. “El frigorífico tiene un problema de tamaño, es muy chico para la producción y Catamarca tiene dos frigoríficos privados, que están trabajando muy bien y hasta para otras provincias. Así que es un tema a estudiar. Creo que tendrían que tratar de concentrarse en el cabrito y la oveja. Hay una propuesta que se está analizando sobre esto”, indicó Jalil.



Eficiencia energética

El gobernador Raúl Jalil y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, firmaron durante una videoconferencia un acta complementaria, para sumar los sectores agropecuario, industrial, comercial, de la construcción y de servicios al Programa de Eficiencia Energética (PEE), que lleva adelante el Consejo en acuerdo con las provincias.

Inicialmente, el PEE -que tiene como objetivo la mejora de la competitividad empresarial, a partir de una mayor eficiencia del uso energético y de la sustitución de fuentes con impacto al medioambiente mediante la incorporación de nuevas tecnologías- incluyó en Catamarca a los sectores agroindustrial, minero y turístico, con los cuales se viene trabajando activamente.

Con la incorporación de estas nuevas áreas de la economía provincial, se busca ampliar el alcance del Programa -que combina dos herramientas fundamentales para el CFI, como son la cooperación técnica y la asistencia financiera- sumando otros actores estratégicos del desarrollo productivo de Catamarca.